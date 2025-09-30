Алонсо указал на дверь двум игрокам Реала. Их вызвали в сборную Испании

Два футболиста мадридского «Реала», центральный защитник Рауль Асенсио и хавбек Дани Себальос, могут покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, на обоих игроков не рассчитывает главный тренер команды Хаби Алонсо.

В сезоне 2025/26 Рауль Асенсио провел 5 матчей за первую команду мадридского «Реала», не отличившись результативными действиями. На счету Дани Себальоса в нынешней кампании также 5 поединков и также 0 результативных действий.

Ранее сообщалось, что Рауль Асенсио разочаровал Хаби Алонсо после матча с «Атлетико».