  4. Алонсо указал на дверь двум игрокам Реала. Их вызвали в сборную Испании
Испания
30 сентября 2025, 21:11 | Обновлено 30 сентября 2025, 21:12
Алонсо указал на дверь двум игрокам Реала. Их вызвали в сборную Испании

Рауль Асенсио и Дани Себальос могут покинуть королевский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Два футболиста мадридского «Реала», центральный защитник Рауль Асенсио и хавбек Дани Себальос, могут покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, на обоих игроков не рассчитывает главный тренер команды Хаби Алонсо.

В сезоне 2025/26 Рауль Асенсио провел 5 матчей за первую команду мадридского «Реала», не отличившись результативными действиями. На счету Дани Себальоса в нынешней кампании также 5 поединков и также 0 результативных действий.

Ранее сообщалось, что Рауль Асенсио разочаровал Хаби Алонсо после матча с «Атлетико».

По теме:
Килиан Мбаппе обогнал Андрея Шевченко по голам в Лиге чемпионов
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Рауль Асенсио Дани Себальос Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Хаби Алонсо
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
