Цифры и факты. Важнейшие события 7-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 7-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» одерживает 700-ю победу в чемпионатах Украины, а «Рух» терпит 50-е поражение.

Общая и гостевая беспроигрышные серии горняков достигают 12 матчей (+7=5).

Дончане становятся авторами 20-й победы гостей в этом сезоне.

Арда Туран празднует 10-ю викторию во главе «Шахтера» (ЧУ – 5, КУ – 1, ЕК – 4).

Оранжево-черные забивают желто-черным во всех 10 встречах.

Бразилец Лука Мейреллиш становится самым молодым бомбардиром-легионером горняков в УПЛ - 18 лет 197 дней. Прежний клубный рекорд, принадлежавший его соотечественнику Изаки, он превосходит на 13 дней.

«Рух», впервые уступивший «Шахтеру» с крупным счетом, по-прежнему не знает побед в поединках с дончанами (4 ничьи и 6 поражений).

Подопечные Ивана Федыка терпят в общем 6-е поражение подряд (мячи 2-15), обновляя личный антирекорд, а на своем поле - 4-е (мячи 2-12).

Желто-черные обходятся без голов 376 минут кряду.

«Динамо» продлевает общую беспроигрышную серию до 39 матчей (+26=13), побив тем самым личный рекорд 10-летней давности, а гостевую – до 21 (+13=8).

Бело-синие подписывают 3-ю мировую подряд, повторяя клубное достижение.

Динамовцы 12-й раз в истории пропускают решающий мяч в компенсированное время встречи.

Александр Шовковский проводит 90-й матч во главе «Динамо» (ЧУ – 65, КУ – 5, ЕК – 20). Под его руководством киевляне 58 встреч выиграли, 20 завершили вничью, 12 проиграли, 187 мячей забили, 82 пропустили.

Беспроигрышная серия Александра Шовковского в чемпионатах Украины достигает, как и у его подопечных, 39 игр и он становится новым рекордсменом УПЛ среди тренеров, превзойдя достижение Сергея Реброва.

Николай Шапаренко становится автором 150-го гола бело-синих в украинских чемпионатах при Александре Шовковском.

Александр Караваев забивает 15-й мяч за «Динамо» (ЧУ – 10, ЕК – 5).

Александр Караваев становится автором 10-го дубля сезона-2025/26.

ФК Динамо. Александр Караваев

«Карпаты» вносят три поправки в таблицу личных рекордов, сделав 3 ничьи подряд на своем поле, продлив безвыигрышную домашнюю серию до 5 матчей (=3-2) и пропуская в родных стенах 7 игр кряду.

30-й матч в УПЛ в качестве капитана проводит Денис Мирошниченко.

«Колос» терпит 70-е поражение в элитном дивизионе, в том числе 30-е под руководством Руслана Костышина.

Ковалевцы прерывают две свои рекордные серии: беспроигрышную – из 13 матчей (+8=5) и голевую на чужих полях – из 7. Последний раз «колоски» уступали соперникам 7 апреля – 0:1 дома с «Рухом», а не забивали хозяевам 16 марта – 0:2 с ЛНЗ.

«Колос» обходится без голов в гостях у «Металлиста 1925» 332 минуты кряду.

200-й матч в украинской карьере проводит Максим Третьяков (ЧУ – 184, КУ – 8, ЕК – 8).

«Полесье», одержавшее 3-ю победу подряд (мячи 7-1), празднует 30-ю викторию в элитном дивизионе.

Подопечные Руслана Ротаня обновляют личный рекорд, забивая на чужих полях 10 игр кряду.

Томер Йосефи становится автором 10-го гола житомирян в поединках с ровенчанами.

На 291-й минуте прерывается сухая серия «Полесья», на 309-й – «Вереса», а на 337-й – голкипера ровенчан Валентина Гороха.

18-летний форвард красно-черных Игнат Пушкуца становится 80-м игроком, дебютировавшим в УПЛ в сезоне-2025/26, а также 250-м по счету украинцем, выходившим на поле в этом чемпионате.

ЛНЗ обходится без голов во всех трех встречах с «Кривбассом» в родных стенах.

«Сиреневые» подписывают 20-ю мировую в элитном дивизионе.

«Кривбасс» делает 80-ю нулевую ничью в УПЛ, а ЛНЗ – 10-ю.

80-й матч в чемпионатах Украины проводит Виталий Пономарев (+27=32-21, 91-75).

«Заря» 50-й раз расходится по нулям с соперниками.

«Оболонь» проводит 20-й безголевой матч в гостях.

«Кудровка» становится автором 20-й победы хозяев в этом сезоне.

40-й мяч в украинской карьере забивает Андрей Тотовицкий (ЧУ - 35, КУ - 5).

Андрей Тотовицкий становится автором 1-го гола джокеров «Кудровки».

250-й матч в чемпионатах Украины проводит Андрей Цуриков («Колос»), 200-й – Максим Задерака («Кривбасс»), 150-й – Владислав Дубинчак («Динамо»), 1-й – Эрен Айдын, Игнат Пушкуца (оба – «Верес»), Вадим Сташкив («Оболонь»), Алиу Тиаре («Динамо») и Владимир Ясинский («Рух»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Андрей Ляшенко («Эпицентр»).

35-й мяч в УПЛ забивает Андрей Тотовицкий, 10-й – Брунинью и Денис Мирошниченко, 1-й – Лука Мейреллиш (во 2-й игре) и Хон Себерио (в 4-й).

В 3-й команде элиты открывают голевой счет Денис Антюх («Металлист 1925») и Максим Брагару («Полесье»).

7-й дубль в украинских чемпионатах делает Александр Филиппов, 4-й – Александр Караваев, 1-й – Педринью (в 43-м матче).

ФК Полесье. Александр Филиппов забивает первый мяч в ворота Вереса

4-й пенальти из 4-х реализовывает Андрей Тотовицкий.

1-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Вадим Сташкив (в 1-й игре).

160-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Днепра Виталий Романов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ