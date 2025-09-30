ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с лидером команды

Лондонский «Арсенал» официально объявил о продлении контракта с французским центральным защитником Вильямом Салиба.

Отмечается, что новое соглашение 24-летнего футболиста будет действовать до лета 2030 года.

Салиба присоединился к «канонирам» летом 2019 года и с тех пор провел в составе лондонского клуба 140 матчей, выиграв 2 Суперкубка Англии.

В сезоне 2025/26 Уильям Салиба провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро, что делает француза самым дорогим центральным защитником в мире.

Ранее Уильямом Салиба интересовался мадридский «Реал».