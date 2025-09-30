ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с лидером команды
Новое соглашение Вильяма Салиба будет действовать до лета 2030 года
Лондонский «Арсенал» официально объявил о продлении контракта с французским центральным защитником Вильямом Салиба.
Отмечается, что новое соглашение 24-летнего футболиста будет действовать до лета 2030 года.
Салиба присоединился к «канонирам» летом 2019 года и с тех пор провел в составе лондонского клуба 140 матчей, выиграв 2 Суперкубка Англии.
В сезоне 2025/26 Уильям Салиба провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро, что делает француза самым дорогим центральным защитником в мире.
Ранее Уильямом Салиба интересовался мадридский «Реал».
One of us.— Arsenal (@Arsenal) September 30, 2025
We’re delighted to announce that William Saliba has signed a new contract with The Arsenal 🙌 pic.twitter.com/82i5CkiF5I
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Руслана Ротаня нашла свою игру и разгромила Верес со счетом 4:1
Экс-игрок сборной Украины согласен с тем, что не реализовал себя