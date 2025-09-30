Защитник Шахтера: «Рады, что в 1/8 Кубка Украины сыграем именно с Динамо»
Валерий Бондарь заявил, что в 1/8 финале Кубка Украины хотел встретить именно с киевским Динамо
– Впереди будет 1/8 финала Кубка Украины, где Шахтер попал на Динамо. Неожиданный жребий?
– Если честно, я очень хотел в Киев поехать, поэтому очень рады, что досталось Динамо.
– Не рано на такой стадии?
– Я думаю, что там нет махинаций. Тем интереснее будет Кубок Украины – как для зрителей, так и для нас. Но, конечно, тяжело играть два спаренных матча. Но есть то, что имеем. Будем готовиться, – сказал Валерий
Матчи 1/8 финала пройдут с 28 по 30 октября. Интересно, что 1 или 2 ноября Шахтер будет принимать Динамо в 11 туре УПЛ. Два классика состоятся за одну неделю.
