Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Шахтера: «Рады, что в 1/8 Кубка Украины сыграем именно с Динамо»
Кубок Украины
30 сентября 2025, 16:58 | Обновлено 30 сентября 2025, 16:59
233
0

Защитник Шахтера: «Рады, что в 1/8 Кубка Украины сыграем именно с Динамо»

Валерий Бондарь заявил, что в 1/8 финале Кубка Украины хотел встретить именно с киевским Динамо

30 сентября 2025, 16:58 | Обновлено 30 сентября 2025, 16:59
233
0
Защитник Шахтера: «Рады, что в 1/8 Кубка Украины сыграем именно с Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Центральный защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь заявил, что в 1/8 финале Кубка Украины хотел встретить именно с киевским Динамо.

– Впереди будет 1/8 финала Кубка Украины, где Шахтер попал на Динамо. Неожиданный жребий?

– Если честно, я очень хотел в Киев поехать, поэтому очень рады, что досталось Динамо.

– Не рано на такой стадии?

– Я думаю, что там нет махинаций. Тем интереснее будет Кубок Украины – как для зрителей, так и для нас. Но, конечно, тяжело играть два спаренных матча. Но есть то, что имеем. Будем готовиться, – сказал Валерий

Матчи 1/8 финала пройдут с 28 по 30 октября. Интересно, что 1 или 2 ноября Шахтер будет принимать Динамо в 11 туре УПЛ. Два классика состоятся за одну неделю.

По теме:
Эксперт: «У Моргуна 5 матчей за Динамо в 24 года. Как его обвинять?»
Мадридский Реал вскоре установит еще один рекорд Лиги чемпионов
ВИДЕО. Курс на Шотландию. Шахтер отправился на матч Лиги конференций
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Валерий Бондарь
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пафос – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 30 сентября 2025, 16:44 1
Пафос – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Пафос – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 30 сентября, встреча начнется в 22:00 по Киеву

Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Футбол | 30 сентября 2025, 07:12 0
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»

Стало известно, как тренер попрощался с Неймаром

Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Теннис | 30.09.2025, 12:55
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Бокс | 30.09.2025, 00:43
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Футзал | 29.09.2025, 22:04
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
29.09.2025, 01:55 3
Бокс
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
29.09.2025, 03:39 1
Бокс
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 1
Футбол
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем