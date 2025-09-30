Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Чемпионат мира
30 сентября 2025, 09:19 | Обновлено 30 сентября 2025, 09:34
2276
6

Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо

Вызов на матчи против Исландии и Азербайджана получат Руслан Малиновский и Владимир Бражко

30 сентября 2025, 09:19 | Обновлено 30 сентября 2025, 09:34
2276
6 Comments
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принял решение вернуть в национальную команду двух известных футболистов. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, во время международной паузы в октябре шанс сыграть за «сине-желтых» получат полузащитник итальянского «Джеона» Руслан Малиновский и полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко.

Сборная Украины сыграет два матча в отборе на чемпионат мира – 10 октября на выезде против Исландии и 13 октября на номинально домашнем стадионе против Азербайджана. На данный момент подопечные Реброва набрали один балл и занимают третье место в квартете D. Лидером группы является Франция, в активе которой шесть очков.

Малиновский последний раз играл за национальную команду год назад в Лиге наций. В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел пять матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Бражко последний раз выходил на поле в футболке «сине-желтых» в ноябре прошлого года. В сезоне 2025/26 полузащитник забил два гола за 14 матчах в чемпионате, Кубке и еврокубках.

По теме:
Дженоа – Лацио – 0:3. Полный разгром. Видео голов и обзор
От 49 до 600 злотых. Динамо призывает поддержать клуб в ЛК с Кристал Пэлас
Матч, который лучше забыть. Известна оценка Малиновского за игру с Лацио
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Исландия - Украина Украина - Азербайджан Руслан Малиновский Дженоа Владимир Бражко Динамо Киев Сергей Ребров Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига чемпионов 2025/26: Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 30 сентября 2025, 09:00 0
Лига чемпионов 2025/26: Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч
Лига чемпионов 2025/26: Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч

Поединок второго тура еврокубка в Лондоне стартует 30 сентября в 22:00 по Киеву

Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Футбол | 29 сентября 2025, 21:51 1
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч

Именитый украинский тренер сравнил Ламина Ямаля и Усмана Дембеле

Британец первый, украинец – 14-й. Обновился рейтинг WBO в супертяжелом весе
Бокс | 29.09.2025, 16:27
Британец первый, украинец – 14-й. Обновился рейтинг WBO в супертяжелом весе
Британец первый, украинец – 14-й. Обновился рейтинг WBO в супертяжелом весе
Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев
Футбол | 29.09.2025, 15:04
Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев
Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев
Панама U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
Футбол | 30.09.2025, 07:15
Панама U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
Панама U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Опять двадцять п'ять 
Ответить
0
Микола Унгурян
в принципі Маліновський напевно потрібен збірній, а от Бражко - то питання чи зараз рівень збірної.
Ответить
0
Dimaryz81
Стоп, а где же Панатинаикос спасительный?
Ответить
0
CheMP
не поможет... в отставку! 
Ответить
0
VIPsector1
Отакої…А де Хачеріді? Де Федецький?!
Ответить
0
MaximusOne
Хтось би йому підказав що головні проблеми збірної на флангах і центрі нападу, тому було б доцільно викликати Хланя, Кащука, і Кухаревича, можливо вони б додали різноманітності нашим атакам, принаймі це точно було б сюрпризом для суперників, які вже добре нас вивчили.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
28.09.2025, 12:13 11
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 24
Футбол
Разгром. Украина U-19 сыграла с Португалией на чемпионате Европы
Разгром. Украина U-19 сыграла с Португалией на чемпионате Европы
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 3
Футбол
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
29.09.2025, 01:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем