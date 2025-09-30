Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принял решение вернуть в национальную команду двух известных футболистов. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, во время международной паузы в октябре шанс сыграть за «сине-желтых» получат полузащитник итальянского «Джеона» Руслан Малиновский и полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко.

Сборная Украины сыграет два матча в отборе на чемпионат мира – 10 октября на выезде против Исландии и 13 октября на номинально домашнем стадионе против Азербайджана. На данный момент подопечные Реброва набрали один балл и занимают третье место в квартете D. Лидером группы является Франция, в активе которой шесть очков.

Малиновский последний раз играл за национальную команду год назад в Лиге наций. В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел пять матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Бражко последний раз выходил на поле в футболке «сине-желтых» в ноябре прошлого года. В сезоне 2025/26 полузащитник забил два гола за 14 матчах в чемпионате, Кубке и еврокубках.