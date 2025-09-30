Ливерпуль отправился на матч Лиги чемпионов без вингера

Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза не поехал с командой на матч второго тура Лиги чемпионов против «Галатасарая».

«Мерсисайдцы» экстренно включили Федерико в заявку на турнир из-за серьезной травмы Джованни Леони, однако вингера постигла та же участь.

После проигранного поединка против «Кристал Пэлас» (1:2) Кьеза почувствовал дискомфорт в теле, который помешал ему провести полноценную тренировку.

Главный тренер Арне Слот решил дать итальянцу отдых и время на восстановление.

«У него появился небольшой дискомфорт в последнем матче против «Кристал Пэлас». Он попробовал тренироваться, был на поле в начале, но не смог завершить сессию, поэтому мы решили не брать его с собой, ведь через несколько дней снова игра с «Челси», – сказал Слот.

Поединок «Галатасарай» – «Ливерпуль» состоится на стадионе «Рамс Парк» в турецком городе Стамбул. Начнется игра в 22:00.