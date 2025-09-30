Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль отправился на матч Лиги чемпионов без вингера
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 08:41 | Обновлено 30 сентября 2025, 09:04
520
0

Ливерпуль отправился на матч Лиги чемпионов без вингера

Федерико Кьеза остался в Англии из-за дискомфорта в теле

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза не поехал с командой на матч второго тура Лиги чемпионов против «Галатасарая».

«Мерсисайдцы» экстренно включили Федерико в заявку на турнир из-за серьезной травмы Джованни Леони, однако вингера постигла та же участь.

После проигранного поединка против «Кристал Пэлас» (1:2) Кьеза почувствовал дискомфорт в теле, который помешал ему провести полноценную тренировку.

Главный тренер Арне Слот решил дать итальянцу отдых и время на восстановление.

«У него появился небольшой дискомфорт в последнем матче против «Кристал Пэлас». Он попробовал тренироваться, был на поле в начале, но не смог завершить сессию, поэтому мы решили не брать его с собой, ведь через несколько дней снова игра с «Челси», – сказал Слот.

Поединок «Галатасарай» – «Ливерпуль» состоится на стадионе «Рамс Парк» в турецком городе Стамбул. Начнется игра в 22:00.

По теме:
ФОТО. Особенный. Картину Моуриньо из АПЛ заметили на Стемфорд Бридж
ВИДЕО. Моуринью встретился с работницей Челси, которая отдала клубу 48 лет
Тренер Интера: «Лига чемпионов полна вызовов: каждый хочет победить»
Федерико Кьеза Ливерпуль Лига чемпионов Галатасарай
Андрей Витренко Источник: ФК Ливерпуль
