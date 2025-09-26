Ливерпуль хочет изменить заявку на Лигу чемпионов. Виной всему травма

Английский «Ливерпуль» попытается провести небольшую манипуляцию в заявке на групповой этап Лиги чемпионов. «Мерсисайдцы» планируют убрать из списка травмированного Джованни Леони и добавить Федерико Кьезу.

Клуб может воспользоваться новым регламентом УЕФА и заменить игроков в заявке.

«Да, мы изучали этот вопрос. Не могу точно сказать, на каком этапе сейчас этот процесс. Это не моя прямая обязанность, этим занимаются другие люди.

Но если меня правильно проинформировали, если игрок получает травму более чем на два месяца, его можно заменить. Именно так мне сказали, и теперь мы должны проверить, действительно ли это так, но другими людьми этот вопрос уже рассматривается», – сказал тренер Арне Слот.

Во втором туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Галатасараем». Матч состоится 30 сентября в 22:00.