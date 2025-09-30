Сборная Украины U-20 продолжает борьбу на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

30 сентября в 23:00 в Вальпараисо пройдет матч 2-го тура, в котором встретятся команды Панамы U-20 и Украины U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мировое первенство U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили: Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В стартовом туре украинцы обыграли сборную Южной Кореи (2:1), а Парагвай одержал сложную победу над Панамой (3:2).

Текущее положение в группе B: Парагвай и Украина — по 3 очка, Панама и Южная Корея – по 0.

В 1/8 финала пробьются по две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре команды, занявшие третьи места.

Панама U-20 – Украина U-20. Молодежный ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт