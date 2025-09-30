Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч молодежного ЧМ Панама U-20 – Украина U-20
Молодежные турниры
30 сентября 2025, 07:23 | Обновлено 30 сентября 2025, 07:28
289
0

Где смотреть онлайн матч молодежного ЧМ Панама U-20 – Украина U-20

30 сентября в 23:00 пройдет матч 2-го тура чемпионата мира U-20

30 сентября 2025, 07:23 | Обновлено 30 сентября 2025, 07:28
289
0
Где смотреть онлайн матч молодежного ЧМ Панама U-20 – Украина U-20
Коллаж Sport.ua

Сборная Украины U-20 продолжает борьбу на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

30 сентября в 23:00 в Вальпараисо пройдет матч 2-го тура, в котором встретятся команды Панамы U-20 и Украины U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мировое первенство U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили: Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В стартовом туре украинцы обыграли сборную Южной Кореи (2:1), а Парагвай одержал сложную победу над Панамой (3:2).

Текущее положение в группе B: Парагвай и Украина — по 3 очка, Панама и Южная Корея – по 0.

В 1/8 финала пробьются по две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре команды, занявшие третьи места.

Панама U-20 – Украина U-20. Молодежный ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт

📺 Видеотрансляция

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Панама U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
Панама U-20 – Украина U-20. Молодежный ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Девять от США, победа Колумбии. Сыграно 2 матча ЧМ-2025 U-20
Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Панамы по футболу U-20 где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-5 футболистов, забивших 100 мячей за один клуб из топ-лиг быстрее всех
Футбол | 29 сентября 2025, 11:43 17
Топ-5 футболистов, забивших 100 мячей за один клуб из топ-лиг быстрее всех
Топ-5 футболистов, забивших 100 мячей за один клуб из топ-лиг быстрее всех

Новое бомбардирское достижение в карьере Гарри Кейна…

ВИДЕО. Чем сейчас занимается Сергей Кривцов? Жена показала
Футбол | 30 сентября 2025, 05:09 1
ВИДЕО. Чем сейчас занимается Сергей Кривцов? Жена показала
ВИДЕО. Чем сейчас занимается Сергей Кривцов? Жена показала

Сергей Кривцов проживает в США

Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Теннис | 29.09.2025, 09:17
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Футбол | 30.09.2025, 07:55
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Футбол | 30.09.2025, 07:12
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Склоним головы. Попадание в окоп танком убило двукратного чемпиона Украины
Склоним головы. Попадание в окоп танком убило двукратного чемпиона Украины
28.09.2025, 09:00 1
Война
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 2
Футбол
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 3
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
Разгром. Украина U-19 сыграла с Португалией на чемпионате Европы
Разгром. Украина U-19 сыграла с Португалией на чемпионате Европы
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
28.09.2025, 12:13 11
Футбол
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
28.09.2025, 15:32 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем