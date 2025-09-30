ВИДЕО. Украинская журналистка стала свидетелем шокирующих событий

Украинская футбольная журналистка Александра Лобода стала свидетельницей драматических событий в Чили.

Во время матча легенд и действующих игроков «Универсидад Католика» в Сантьяго на 10-й минуте бывший вратарь сборной Чили Патрисио Толедо потерял сознание прямо на поле.

Медики срочно начали реанимацию, игроки обеих команд полчаса стояли в центре, обнявшись.

«Это был ужас… Его долго пытались реанимировать, делали искусственное дыхание. Тяжело было смотреть на жену, которая в слезах упала на колени. Весь стадион замер», – рассказала Лобода.