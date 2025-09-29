Украина. Премьер лига29 сентября 2025, 18:53 | Обновлено 29 сентября 2025, 19:19
ВИДЕО. Это разгром. Брагару забил первый гол в составе Полесья
Счет игры против Вереса стал 3:0
29 сентября 2025, 18:53 | Обновлено 29 сентября 2025, 19:19
Вингер житомирского «Полесья» Максим Брагару забил свой первый гол в составе «стаи».
23-летнему футболисту удалось отличиться в воротах ровенского «Вереса».
На 42-й минуте гостевого поединка Максим воспользовался суматохой в чужой штрафной площади после подачи углового и с нескольких метров поразил ворота соперника.
Второй гол в матче забил Александр Филиппов – на его счету дубль.
