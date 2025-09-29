Вингер житомирского «Полесья» Максим Брагару забил свой первый гол в составе «стаи».

23-летнему футболисту удалось отличиться в воротах ровенского «Вереса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 42-й минуте гостевого поединка Максим воспользовался суматохой в чужой штрафной площади после подачи углового и с нескольких метров поразил ворота соперника.

Второй гол в матче забил Александр Филиппов – на его счету дубль.

ВИДЕО. Это разгром. Брагару забил первый гол в составе Полесья