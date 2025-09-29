ВИДЕО. Это разгром. Брагару забил первый гол в составе Полесья

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 18:53 | Обновлено 29 сентября 2025, 19:19
Счет игры против Вереса стал 3:0

ФК Полесье. Максим Брагару

Вингер житомирского «Полесья» Максим Брагару забил свой первый гол в составе «стаи».

23-летнему футболисту удалось отличиться в воротах ровенского «Вереса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 42-й минуте гостевого поединка Максим воспользовался суматохой в чужой штрафной площади после подачи углового и с нескольких метров поразил ворота соперника.

Второй гол в матче забил Александр Филиппов – на его счету дубль.

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес - Полесье Максим Брагару Александр Филиппов
