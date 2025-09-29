Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УРАЗБАХТИН: «Реал не имеет очевидных слабых мест. Но несколько мы нашли»
Лига чемпионов
29 сентября 2025, 18:39 | Обновлено 29 сентября 2025, 18:54
УРАЗБАХТИН: «Реал не имеет очевидных слабых мест. Но несколько мы нашли»

Тренер «Кайрата» прокомментировал предстоящий поединок

uefa.com

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин прокомментировал предстоящий матч против "Реала" в Лиге чемпионов, который состоится 30 сентября в 19:45 по киевскому времени.

«У «Реала» нет явных слабых мест. Мы нашли несколько мелких моментов, но они есть у каждой команды. Не хочу сейчас вдаваться в подробности. Попробуем использовать то, что увидели.

У нас сильный командный дух и хорошая организация игры. Будем стараться действовать так, как в квалификации. Многое будет зависеть от наших болельщиков.

Я немного фанат работы Хаби Алонсо. Я следил за ним, когда он был в Байере. Его команды демонстрируют атакующий футбол. В «Реале» он заметно изменил свою игру и принципы, но нужно еще время. У нас общее понимание того, как будем действовать в атаке и на кого можем положиться для достижения успеха».

По теме:
Хаби АЛОНСО: «Больно, было больно, но мы уже в режиме Лиги чемпионов»
Хаби АЛОНСО – о Кайрате: «Сильный костяк и разные варианты в атаке»
Умер известный голкипер мадридского Реала, выигрывавший Лигу чемпионов
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
