УРАЗБАХТИН: «Реал не имеет очевидных слабых мест. Но несколько мы нашли»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин прокомментировал предстоящий матч против "Реала" в Лиге чемпионов, который состоится 30 сентября в 19:45 по киевскому времени.

«У «Реала» нет явных слабых мест. Мы нашли несколько мелких моментов, но они есть у каждой команды. Не хочу сейчас вдаваться в подробности. Попробуем использовать то, что увидели.

У нас сильный командный дух и хорошая организация игры. Будем стараться действовать так, как в квалификации. Многое будет зависеть от наших болельщиков.

Я немного фанат работы Хаби Алонсо. Я следил за ним, когда он был в Байере. Его команды демонстрируют атакующий футбол. В «Реале» он заметно изменил свою игру и принципы, но нужно еще время. У нас общее понимание того, как будем действовать в атаке и на кого можем положиться для достижения успеха».