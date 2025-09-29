Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
Нико Пас принял участие во всех голах Комо в Серии А текущего сезона

21-летний аргентинский полузащитник имеет в своем активе 6 результативных действий

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Нико Пас принял участие во всех голах «Комо» в Серии А текущего сезона.

После 5 сыгранных туров итальянской Серии А «Комо» имеет в своем активе 6 забитых мячей.

3 из этих 6 забил Нико Пас, еще 3 – после его результативных передач.

Результативные действия Нико Паса в Серии А сезона 2025/26 (6)

  • Лацио – гол и ассист
  • Дженоа – гол
  • Фиорентина – два ассиста
  • Кремонезе – гол

В списке лучших бомбардиров чемпионата Италии больше 21-летнего аргентинца забил только Кристиан Пулишич (4) из «Милана». По системе гол плюс пас Пулишич и Пас имеют одинаковое количество результативных действий (по 6).

чемпионат Италии по футболу Серия A статистика Нико Пас Комо Кристиан Пулишич
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
