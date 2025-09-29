Нико Пас принял участие во всех голах Комо в Серии А текущего сезона
21-летний аргентинский полузащитник имеет в своем активе 6 результативных действий
Нико Пас принял участие во всех голах «Комо» в Серии А текущего сезона.
После 5 сыгранных туров итальянской Серии А «Комо» имеет в своем активе 6 забитых мячей.
3 из этих 6 забил Нико Пас, еще 3 – после его результативных передач.
Результативные действия Нико Паса в Серии А сезона 2025/26 (6)
- Лацио – гол и ассист
- Дженоа – гол
- Фиорентина – два ассиста
- Кремонезе – гол
В списке лучших бомбардиров чемпионата Италии больше 21-летнего аргентинца забил только Кристиан Пулишич (4) из «Милана». По системе гол плюс пас Пулишич и Пас имеют одинаковое количество результативных действий (по 6).
Nico Paz has either scored or assisted ALL of Como's Serie A goals so far this season:— Squawka (@Squawka) September 29, 2025
⚽🅰️ vs. Lazio
⚽ vs. Genoa
🅰️🅰️ vs. Fiorentina
⚽ vs. Cremonese
He's the only player in Serie A with 3+ goals and 3+ assists so far this campaign. 👏 pic.twitter.com/eaGNvKtIaq
