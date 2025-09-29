Нико Пас принял участие во всех голах «Комо» в Серии А текущего сезона.

После 5 сыгранных туров итальянской Серии А «Комо» имеет в своем активе 6 забитых мячей.

3 из этих 6 забил Нико Пас, еще 3 – после его результативных передач.

Результативные действия Нико Паса в Серии А сезона 2025/26 (6)

Лацио – гол и ассист

Дженоа – гол

Фиорентина – два ассиста

Кремонезе – гол

В списке лучших бомбардиров чемпионата Италии больше 21-летнего аргентинца забил только Кристиан Пулишич (4) из «Милана». По системе гол плюс пас Пулишич и Пас имеют одинаковое количество результативных действий (по 6).