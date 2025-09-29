Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Умер известный голкипер мадридского Реала, выигрывавший Лигу чемпионов
Испания
29 сентября 2025, 16:51 |
749
0

Умер известный голкипер мадридского Реала, выигрывавший Лигу чемпионов

Клуб сообщил, что отошел в вечность Хосе Аракистайна

29 сентября 2025, 16:51 |
749
0
Умер известный голкипер мадридского Реала, выигрывавший Лигу чемпионов
Реал Мадрид

На 89-ом году жизни скончался известный в прошлом голкипер мадридского «Реала» – Хосе Аракистайна.

Аракистайн выступал за «Реал» в 1961–1968 годах, проведя 97 матчей в «сливочной» футболке. За это время он получил один Кубок европейских чемпионов, шесть чемпионских титулов Ла Лиги и Кубок Испании. Именно он стоял в воротах в финале Кубка европейских чемпионов (теперішнч Ліга чемпіонів) 1966 года в Брюсселе, когда мадридцы завоевали свою шестую европейскую корону.

В сезоне 1961/62 Аракистайн стал обладателем престижного трофея Саморы, вручающейся лучшему вратарю чемпионата Испании. Также он был игроком национальной сборной Испании и в составе красной фурии выступал на чемпионате мира 1962 года в Чили.

«Реал Мадрид», его президент Флорентино Перес и совет директоров выразили глубокие соболезнования семье, друзьям, бывшим партнерам по команде и всем болельщикам клуба.

По теме:
Он был трехкратным чемпионом мира. Умер знаменитый бильярдист из Финляндии
Хэмилтон поделился трагической новостью. Ушел из жизни его любимец Роско
Валенсия – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид смерть чемпионат Испании по футболу
Александр Сильченко Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо ответил, нужно ли увольнять Шовковского
Футбол | 28 сентября 2025, 20:10 4
Легенда Динамо ответил, нужно ли увольнять Шовковского
Легенда Динамо ответил, нужно ли увольнять Шовковского

С категорическими выводами торопиться не стоит

Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Бокс | 29 сентября 2025, 07:28 0
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда

Соперником Александра должен стать Джейк Пол

Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Футбол | 29.09.2025, 04:00
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Топ-5 футболистов, забивших 100 мячей за один клуб из топ-лиг быстрее всех
Футбол | 29.09.2025, 11:43
Топ-5 футболистов, забивших 100 мячей за один клуб из топ-лиг быстрее всех
Топ-5 футболистов, забивших 100 мячей за один клуб из топ-лиг быстрее всех
Звездный одноклубник Забарного стал приоритетной целью Манчестер Сити
Футбол | 29.09.2025, 16:09
Звездный одноклубник Забарного стал приоритетной целью Манчестер Сити
Звездный одноклубник Забарного стал приоритетной целью Манчестер Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
27.09.2025, 18:32
Теннис
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
28.09.2025, 15:32 1
Волейбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
29.09.2025, 06:23 30
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 220
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
28.09.2025, 12:25 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем