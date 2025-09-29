Умер известный голкипер мадридского Реала, выигрывавший Лигу чемпионов

На 89-ом году жизни скончался известный в прошлом голкипер мадридского «Реала» – Хосе Аракистайна.

Аракистайн выступал за «Реал» в 1961–1968 годах, проведя 97 матчей в «сливочной» футболке. За это время он получил один Кубок европейских чемпионов, шесть чемпионских титулов Ла Лиги и Кубок Испании. Именно он стоял в воротах в финале Кубка европейских чемпионов (теперішнч Ліга чемпіонів) 1966 года в Брюсселе, когда мадридцы завоевали свою шестую европейскую корону.

В сезоне 1961/62 Аракистайн стал обладателем престижного трофея Саморы, вручающейся лучшему вратарю чемпионата Испании. Также он был игроком национальной сборной Испании и в составе красной фурии выступал на чемпионате мира 1962 года в Чили.

«Реал Мадрид», его президент Флорентино Перес и совет директоров выразили глубокие соболезнования семье, друзьям, бывшим партнерам по команде и всем болельщикам клуба.