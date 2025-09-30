Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БОЙКО – о кипере Динамо: «Вопрос к штабу. У человека совсем нет опыта»
Украина. Премьер лига
30 сентября 2025, 16:18 |
Денис Бойко оценил ошибку Валентина Моргуна в матче против «Карпат»

30 сентября 2025, 16:18 |
ФК Динамо Киев. Валентин Моргун

Бывший вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко оценил ошибку нынешнего голкипера столичного клуба Валентина Моргуна в матче 7-го тура УПЛ против львовских «Карпат» (3:3), которая стоила киевлянам третьего пропущенного гола и победы в поединке:

«Я читал много комментариев, очень много хейта на Моргуна, на центральных защитников. В принципе, много хейта, когда «Динамо» даже вничью играет. А у меня вопрос к болельщикам. Моргун в 24 года сыграл только 3 матча на профессиональном уровне. Вы хотите, чтобы человек не ошибался? Здесь уже другое. Здесь уже вопрос к тренерскому штабу: как вы делаете выбор на игру? Нужно ли было вообще менять Нещерета? Я считаю, что нет. Я считаю, что даже если Нещерет допускал ошибки, есть основной голкипер, который играет в течение как минимум первого круга чемпионата или играет в еврокубках, Моргун играет кубковые матчи, и пошло-поехало. Здесь вы делаете ротацию. У человека совсем нет опыта.

Теперь что касается именно этого момента. Конечно, первый момент, когда мяч был в игре, завис над вратарской площадкой, Тиаре блокировал нападающего и Моргун не находился в борьбе, и мог фиксировать этот мяч. Он решил сыграть более надежно, кулаком. Кулаком он сыграл неудачно. Затем он пошел на перехват, ему повезло, что Бражко выручил, из пустых ворот выбил. И дальше самая главная ошибка его. Опять же, это исключительно отсутствие опыта. Он решил рискнуть и пошел читать момент, потому что, я считаю, 98 игроков из 100 в этот момент, с этой позиции набрасывали бы туда, где есть общее количество атакующих игроков. Это не ближняя штанга.

Я 200 раз пересматривал этот момент: он сделал минимальный шаг левой ногой вперед. Все, он отрезан. И здесь уже исполнение Мирошниченко, если он говорит правду, что он действительно увидел в моменте, что голкипер дернулся на выход – он пробил в ближний угол. Когда он дернулся на выход – у него шансов не было».

Валентин Моргун Денис Бойко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо
Дмитрий Вус Источник: YouTube
Комментарии
