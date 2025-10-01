Источник: Суркис вызвал недоверие у клуба во время трансфера Бленуце

Известный футбольный агент Джованни Бекали рассказал подробности трансфера Владислава Бленуце в «Динамо».

«Мне позвонили и сказали, что президент «Университета Крайова 1948» Адриан Митетелу не доверяет президенту «Динамо». Он был убежден, что Суркис не заплатит за трансфер Бленуце.

Я не понимаю поведения Владислава. Как можно ехать в Украину ради зарплаты в 5–6 тысяч долларов и одновременно заявлять, что мечтает играть в российском чемпионате? Болельщики киевского клуба уже возмущены его словами. Бленуце сам создал себе эту проблему. Такие заявления делать просто неуместно. Теперь все зависит от того, сколько голов он сможет забить. Лично я сомневаюсь, что у него что-то получится в украинской Премьер-лиге», – отметил Бекали.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.