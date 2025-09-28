Гол Ника Вольтемаде в ворота Арсенала вошел в статистические рейтинги АПЛ
Правда, этого было недостаточно «Ньюкаслу» для получения хотя бы очка
Гол Ника Вольтемаде в ворота «Арсенала» вошел в интересные статистические рейтинги АПЛ.
Произошло это в матче 6-го тура АПЛ, в котором «канониры» на выезде победили «Ньюкасл» со счетом 2:1.
Немецкий нападающий забил второй гол в АПЛ. Оба были забиты на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».
Вольтемаде стал шестым игроком «сорок», который забил в первых обоих домашних матчах за клуб. Первыми пятью были Лес Фердинанд, Алан Ширер, Карлос Кордоне, Папис Сиссе и Мусса Сиссоко.
Также Ник стал лишь вторым немецким футболистом, забившим гол в ворота «Арсенала» в матче АПЛ. Первым был Дитмар Хаманн в феврале 1999 года.
Также интересным фактом является то, что гол Вольтемаде стал лишь четвертым в истории АПЛ, в котором итальянский игрок ассистировал немецкому:
- 1999: Берти на Клинсманна (Тоттенхэм)
- 2022: Жоржиньо на Гаверца (Челси)
- 2024: Жоржиньо на Гаверца (Арсенал)
- 2025: Тонали на Вольтемаде (Ньюкасл Юнайтед)
После сегодняшней встречи «Ньюкасл» находится на 15-м месте в АПЛ, имея в своем активе лишь 6 очков.
