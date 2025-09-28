Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гол Ника Вольтемаде в ворота Арсенала вошел в статистические рейтинги АПЛ
Англия
28 сентября 2025
Правда, этого было недостаточно «Ньюкаслу» для получения хотя бы очка

Getty Images/Global Images Ukraine

Гол Ника Вольтемаде в ворота «Арсенала» вошел в интересные статистические рейтинги АПЛ.

Произошло это в матче 6-го тура АПЛ, в котором «канониры» на выезде победили «Ньюкасл» со счетом 2:1.

Немецкий нападающий забил второй гол в АПЛ. Оба были забиты на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».

Вольтемаде стал шестым игроком «сорок», который забил в первых обоих домашних матчах за клуб. Первыми пятью были Лес Фердинанд, Алан Ширер, Карлос Кордоне, Папис Сиссе и Мусса Сиссоко.

Также Ник стал лишь вторым немецким футболистом, забившим гол в ворота «Арсенала» в матче АПЛ. Первым был Дитмар Хаманн в феврале 1999 года.

Также интересным фактом является то, что гол Вольтемаде стал лишь четвертым в истории АПЛ, в котором итальянский игрок ассистировал немецкому:

  • 1999: Берти на Клинсманна (Тоттенхэм)
  • 2022: Жоржиньо на Гаверца (Челси)
  • 2024: Жоржиньо на Гаверца (Арсенал)
  • 2025: Тонали на Вольтемаде (Ньюкасл Юнайтед)

После сегодняшней встречи «Ньюкасл» находится на 15-м месте в АПЛ, имея в своем активе лишь 6 очков.

По теме:
Астон Вилла – Фулхэм – 3:1. Как сыграл Кевин. Видео голов и обзор матча
Арсенал лидирует среди команд топ-5 лиг по голам со стандартных положений
Микель АРТЕТА: «Есть определенные вещи, которые очень предсказуемы»
