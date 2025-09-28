ФОТО. Бывшие звезды Ромы отреагировали на первый гол Довбика в сезоне
Хуммельс и Джеко тепло поздравили украинца с первым голом за Рому в этой кампании
Бывшие звездные игроки «Ромы» Матс Хуммельс и Эдин Джеко отреагировали на первый гол нападающего римлян Артема Довбика в новом сезоне. Украинский форвард забил в матче 6-го тура Серии А против «Вероны» (2:0).
Бывший защитник сборной Германии и «Ромы» оставил короткое сообщение в сторис на своей странице в Instagram.
«Браво, мой друг», – написал 36-летний немец.
Джеко репостнул сторис Довбика, в котором украинец выложил совместное с боснийцем фото с подписью: «Мы должны видеться друг с другом чаще». Джеко добавил комментарий: «Определенно».
Хуммельс и Довбик вместе играли за итальянский клуб в минувшем сезоне. Летом немец объявил о завершении профессиональной карьеры.
По окончании матча Довбик похвастался, что он прогрессирует как физически, так и в плане движения на поле.
Украинский форвард вышел в основе команды Джан Пьеро Гасперини и провел на поле 60 минут. Довбик открыл счет в матче на 7-ой минуте эффектным ударом головой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Луис провел пресс-конференцию после победы со счетом 2:0 в поединке 6-го тура Лиги 1
Йожеф Йожефович раскритиковал решение не отпускать Михавко в сборную Украины U-20