Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Бывшие звезды Ромы отреагировали на первый гол Довбика в сезоне
28 сентября 2025, 22:49 | Обновлено 28 сентября 2025, 22:56
ФОТО. Бывшие звезды Ромы отреагировали на первый гол Довбика в сезоне

Хуммельс и Джеко тепло поздравили украинца с первым голом за Рому в этой кампании

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Артем Довбик

Бывшие звездные игроки «Ромы» Матс Хуммельс и Эдин Джеко отреагировали на первый гол нападающего римлян Артема Довбика в новом сезоне. Украинский форвард забил в матче 6-го тура Серии А против «Вероны» (2:0).

Бывший защитник сборной Германии и «Ромы» оставил короткое сообщение в сторис на своей странице в Instagram.

«Браво, мой друг», – написал 36-летний немец.

Джеко репостнул сторис Довбика, в котором украинец выложил совместное с боснийцем фото с подписью: «Мы должны видеться друг с другом чаще». Джеко добавил комментарий: «Определенно».

Хуммельс и Довбик вместе играли за итальянский клуб в минувшем сезоне. Летом немец объявил о завершении профессиональной карьеры.

По окончании матча Довбик похвастался, что он прогрессирует как физически, так и в плане движения на поле.

Украинский форвард вышел в основе команды Джан Пьеро Гасперини и провел на поле 60 минут. Довбик открыл счет в матче на 7-ой минуте эффектным ударом головой.

ДОВБИК: «Я упорно работал на тренировках, и Гасперини это видел»
Артем ДОВБИК: «Мы с Эваном подталкиваем друг друга и прогрессируем»
Рома – Верона – 2:0. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Оксана Баландина
Оксана Баландина Sport.ua
