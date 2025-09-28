ФОТО. Бывшие звезды Ромы отреагировали на первый гол Довбика в сезоне

Бывшие звездные игроки «Ромы» Матс Хуммельс и Эдин Джеко отреагировали на первый гол нападающего римлян Артема Довбика в новом сезоне. Украинский форвард забил в матче 6-го тура Серии А против «Вероны» (2:0).

Бывший защитник сборной Германии и «Ромы» оставил короткое сообщение в сторис на своей странице в Instagram.

«Браво, мой друг», – написал 36-летний немец.

Джеко репостнул сторис Довбика, в котором украинец выложил совместное с боснийцем фото с подписью: «Мы должны видеться друг с другом чаще». Джеко добавил комментарий: «Определенно».

Хуммельс и Довбик вместе играли за итальянский клуб в минувшем сезоне. Летом немец объявил о завершении профессиональной карьеры.

По окончании матча Довбик похвастался, что он прогрессирует как физически, так и в плане движения на поле.

Украинский форвард вышел в основе команды Джан Пьеро Гасперини и провел на поле 60 минут. Довбик открыл счет в матче на 7-ой минуте эффектным ударом головой.