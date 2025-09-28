Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Наша задача выходить и побеждать в каждом матче»

В матче восьмого тура Первой лиги «Агробизнес» в гостях сыграл с «Черноморцем» и потерпел минимальное поражение со счетом 0:1. Результат противостояния прокомментировал главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«В первую очередь хочу поздравить команду Черноморец с победой, заслуженно победили. Такой город, как Одесса, заслуживает место в Премьер-лиге, потому что с таким стадионом и с такими болельщиками это однозначно команда УПЛ. Я бы хотел, чтобы они вернулись в высший дивизион.

Получилась хорошая такая боевая игра с обеих сторон. Мы во втором тайме отмечали, что первые минуты сыграть осторожно, потому что знаю Романюка, как он играет в атаке. Мы упустили тот фланг и получили мяч. В плане самой игры, я не могу выдвинуть своим футболистам какие-либо претензии. Потому что команда пытается играть в комбинационный футбол. Мы запрещаем бить длинными передачами, стараемся играть через короткий и средний пас.

Надо еще улучшать игру при завершении завершающей стадии у ворот противника. Где-то нам этого не хватает. И наверняка не хватает класса. В первую очередь, класса футболистов. Да у нас есть футболисты, но у нас нет таких, которые прошли Премьер-лигу, а это все опыт и класс. Где нужно спокойнее разобраться в том или ином моменте, но мы над этим работаем и будем с каждым днем ​​становиться все сильнее.

Стоит ли задача выхода в УПЛ? У нас задача выходить и побеждать в каждом матче. Наша работа – выходить на футбольное поле и показывает хорошую игру, которая нравится болельщикам. А что касается других моментов, это уже вопрос к руководству клуба. Мы выходим, делаем свое дело и делаем его честно, и нам нечего скрывать», – сказал Александр Чижевский.