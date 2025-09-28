Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Наша задача выходить и побеждать в каждом матче»
Украина. Первая лига
28 сентября 2025, 21:54 |
233
0

Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Наша задача выходить и побеждать в каждом матче»

Наставник «Агробизнеса» подвел итог матча с «Черноморцем»

28 сентября 2025, 21:54 |
233
0
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Наша задача выходить и побеждать в каждом матче»
ФК Агробизнес. Александр Чижевский

В матче восьмого тура Первой лиги «Агробизнес» в гостях сыграл с «Черноморцем» и потерпел минимальное поражение со счетом 0:1. Результат противостояния прокомментировал главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«В первую очередь хочу поздравить команду Черноморец с победой, заслуженно победили. Такой город, как Одесса, заслуживает место в Премьер-лиге, потому что с таким стадионом и с такими болельщиками это однозначно команда УПЛ. Я бы хотел, чтобы они вернулись в высший дивизион.

Получилась хорошая такая боевая игра с обеих сторон. Мы во втором тайме отмечали, что первые минуты сыграть осторожно, потому что знаю Романюка, как он играет в атаке. Мы упустили тот фланг и получили мяч. В плане самой игры, я не могу выдвинуть своим футболистам какие-либо претензии. Потому что команда пытается играть в комбинационный футбол. Мы запрещаем бить длинными передачами, стараемся играть через короткий и средний пас.

Надо еще улучшать игру при завершении завершающей стадии у ворот противника. Где-то нам этого не хватает. И наверняка не хватает класса. В первую очередь, класса футболистов. Да у нас есть футболисты, но у нас нет таких, которые прошли Премьер-лигу, а это все опыт и класс. Где нужно спокойнее разобраться в том или ином моменте, но мы над этим работаем и будем с каждым днем ​​становиться все сильнее.

Стоит ли задача выхода в УПЛ? У нас задача выходить и побеждать в каждом матче. Наша работа – выходить на футбольное поле и показывает хорошую игру, которая нравится болельщикам. А что касается других моментов, это уже вопрос к руководству клуба. Мы выходим, делаем свое дело и делаем его честно, и нам нечего скрывать», – сказал Александр Чижевский.

По теме:
Черноморец – Агробизнес – 1:0. Тяжелая победа лидера. Видео гола и обзор
Тренер сборной Украины: «Я не был доволен нашей игрой»
Александр КУЧЕР: «Чижевский умеет делать бойцовские команды с характером»
Александр Кучер Александр Чижевский чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса пресс-конференция Первая лига Украины Агробизнес
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
Футбол | 28 сентября 2025, 03:59 2
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного

Украинский защитник отличился дебютным голом за ПСЖ

Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Футбол | 28 сентября 2025, 00:58 17
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею

Команда Дмитрия Михайленко удержала нужный результат

Довбик поразил ворота Вероны, забив первый гол за Рому при Гасперини
Футбол | 28.09.2025, 16:19
Довбик поразил ворота Вероны, забив первый гол за Рому при Гасперини
Довбик поразил ворота Вероны, забив первый гол за Рому при Гасперини
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Футбол | 28.09.2025, 20:59
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Футбол | 28.09.2025, 07:11
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 218
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
27.09.2025, 10:42
Футбол
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
27.09.2025, 14:01 5
Теннис
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
27.09.2025, 05:09 3
Бокс
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем