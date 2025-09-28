ВИДЕО. Ассист Рэшфорда. Барселона и Сосьедад обменялись голами за тайм

Гол защитника «Барселоны» Жюля Кунде после шикарного ассиста от Маркуса Рэшфорда помог сине-гранатовым сравнять счет в конце первого тайма. Гости открыли счет на 31-й минуте, автором гола стал Альваро Одриосола.

«Барселона» и «Реал Сосьедад» играют в матче седьмого тура испанской Примеры. Матч проходит на стадионе в Барселоне 28 сентября.

С 17 баллами после 6 туров сине-гранатовые занимали второе место турнирной таблицы перед этой встречей. «Реал Сосьедад» имел в активе только 6 очков и находился на 14-ом месте.

Ла Лига 2025/26. 7-й тур, 28 сентября

Барселона – Реал Сосьедад – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Кунде, 43 – Одриосола, 31

ГОЛ! 0:1 Одриосола, 31 мин.

ГОЛ! 1:1 Кунде, 43 мин.