Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ассист Рэшфорда. Барселона и Сосьедад обменялись голами за тайм
Испания
28 сентября 2025, 20:32 | Обновлено 28 сентября 2025, 20:46
139
0

ВИДЕО. Ассист Рэшфорда. Барселона и Сосьедад обменялись голами за тайм

Барселона и Реал Сосьедад ушли на перерыв с ничейным результатом (1:1)

28 сентября 2025, 20:32 | Обновлено 28 сентября 2025, 20:46
139
0
ВИДЕО. Ассист Рэшфорда. Барселона и Сосьедад обменялись голами за тайм
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Гол защитника «Барселоны» Жюля Кунде после шикарного ассиста от Маркуса Рэшфорда помог сине-гранатовым сравнять счет в конце первого тайма. Гости открыли счет на 31-й минуте, автором гола стал Альваро Одриосола.

«Барселона» и «Реал Сосьедад» играют в матче седьмого тура испанской Примеры. Матч проходит на стадионе в Барселоне 28 сентября.

Не пропустите все самые яркие моменты матча, они доступны в режиме онлайн в Telegram Sport.ua

С 17 баллами после 6 туров сине-гранатовые занимали второе место турнирной таблицы перед этой встречей. «Реал Сосьедад» имел в активе только 6 очков и находился на 14-ом месте.

Ла Лига 2025/26. 7-й тур, 28 сентября

Барселона – Реал Сосьедад – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Кунде, 43 – Одриосола, 31

(новость обновляется)

❗️ ВИДЕО. Ассист Рэшфорда. Барселона и Сосьедад обменялись голами за тайм

ГОЛ! 0:1 Одриосола, 31 мин.

ГОЛ! 1:1 Кунде, 43 мин.

По теме:
ВИДЕО. Ассист Ламина за минуту. Как Левандовски забил гол с передачи Ямаля
Барселона – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сорокам подрезали крылья. Арсенал вырвал победу в матче против Ньюкасла
видео голов и обзор Барселона Реал Сосьедад Барселона - Реал Сосьедад Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жюль Кунде Маркус Рэшфорд Альваро Одриосола
Оксана Баландина
Оксана Баландина Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28 сентября 2025, 21:08 0
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 сентября в 21:45 по Киеву

«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
Футбол | 28 сентября 2025, 03:59 2
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного

Украинский защитник отличился дебютным голом за ПСЖ

Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Футбол | 28.09.2025, 08:47
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос
Футбол | 28.09.2025, 17:28
Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос
Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Футбол | 28.09.2025, 00:58
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 35
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 215
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
27.09.2025, 10:42
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем