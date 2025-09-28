Англия28 сентября 2025, 19:12 | Обновлено 28 сентября 2025, 19:17
ВИДЕО. Вольтемаде озадачил Арсенал. Сороки создали проблемы канонирам
На 35-й минуте Ньюкасл вышел вперед после розыгрыша углового
28 сентября 2025, 19:12 | Обновлено 28 сентября 2025, 19:17
Открыт счет в поединке 6-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом».
Ник Вольтемаде открыл счет ударом головой на 35-й минуте после розыгрыша углового (1:0).
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
«Ньюкасл» и «Арсенал» играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Главные тренеры Эдди Хау и Микель Артета рассчитывают на победу.
ГОЛ! 1:0. Ник Вольтемаде, 35 мин
