ВИДЕО. Вольтемаде озадачил Арсенал. Сороки создали проблемы канонирам

Открыт счет в поединке 6-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом».

Ник Вольтемаде открыл счет ударом головой на 35-й минуте после розыгрыша углового (1:0).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

«Ньюкасл» и «Арсенал» играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Главные тренеры Эдди Хау и Микель Артета рассчитывают на победу.

ГОЛ! 1:0. Ник Вольтемаде, 35 мин

Фотогалерея