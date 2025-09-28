Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вольтемаде озадачил Арсенал. Сороки создали проблемы канонирам
Англия
28 сентября 2025, 19:12 | Обновлено 28 сентября 2025, 19:17
249
2

ВИДЕО. Вольтемаде озадачил Арсенал. Сороки создали проблемы канонирам

На 35-й минуте Ньюкасл вышел вперед после розыгрыша углового

28 сентября 2025, 19:12 | Обновлено 28 сентября 2025, 19:17
249
2 Comments
ВИДЕО. Вольтемаде озадачил Арсенал. Сороки создали проблемы канонирам
Getty Images/Global Images Ukraine

Открыт счет в поединке 6-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом».

Ник Вольтемаде открыл счет ударом головой на 35-й минуте после розыгрыша углового (1:0).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

«Ньюкасл» и «Арсенал» играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Главные тренеры Эдди Хау и Микель Артета рассчитывают на победу.

ГОЛ! 1:0. Ник Вольтемаде, 35 мин

Фотогалерея

По теме:
Руководство Манчестер Юнайтед сообщило когда уволят Аморима
Челси, МЮ и Ливерпуль впервые с 1994 года проиграли в один день в АПЛ
Кристал Пэлас повторил клубный рекорд. Сможет ли Динамо прервать их серию?
Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ньюкасл - Арсенал Ник Вольтемаде
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
Футбол | 28 сентября 2025, 12:13 14
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва

Греческий клуб ожидает, что тренер решит все вопросы с УАФ

Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Футбол | 28 сентября 2025, 10:15 8
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами

Президент «бело-синих» прокомментировал результат киевской команды в седьмом туре

«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
Футбол | 28.09.2025, 03:59
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Футбол | 27.09.2025, 20:00
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Футбол | 28.09.2025, 19:09
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Phantom
Знайдіть хоч одну відмінність з незарахованим голом Кривбасу сьогодні 🤣
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 35
Футбол
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
26.09.2025, 17:47
Теннис
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем