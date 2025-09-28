Коуч Кривбаса: «У нас просто украли победу над ЛНЗ»

Главный тренер криворожского Кривбасса Патрик Ван Леувен поделился эмоциями после матча против черкасского ЛНЗ (0:0) в матче 7 тура УПЛ. Коуч заявил, что арбитры украли победу у его команды.

– Считаю, мы не показали свой самый лучший футбол, на который способны. Но команда была организована. Ребята действовали очень дисциплинированно. Возможно, я мог внести немного больше энергии в атакующие действия. У нас были моменты. Я считаю, что у нас просто украли очки.

Было абсолютно «чистое» взятие ворот, которое нам не засчитали. Судьи должны проанализировать свою работу. Это неприемлемо: в первом тайме мы, я считаю, заработали два пенальти и они даже не проверили VAR. А когда мы забили «чистый» гол, они вдруг решили проверить VAR. Это выглядит несправедливо.

– Как вы считаете, сегодняшний результат по игре?

– Мы должны выигрывать. Мы забили «чистый» гол, отмененный без всяких причин. Именно из-за этого момента я недоволен результатом. Но не могу винить своих игроков. Они работали усердно, были дисциплинированы, боролись за каждую возможность забить. Но мы не получили того, чего заслуживали - победу. В этом плане я разочарован.

– Обычно Кривбасс много забивает и много пропускает. Сегодня и не забили, и не пропустили. Довольны ли действиями подопечных?

– Команда – молодцы. Да, мы не забили, но и не пропустили. В целом не позволили сопернику многое создать у наших ворот.

– В первом тайме «Кривбасс» действовал активнее в атаке в отличие от второго. Почему не пытались что-либо изменить после перерыва?

– Не согласен с вами, что мы были неконструктивны в атаке. Соперник начал играть длинными передачами и навязал борьбу в центре поля. Я верил в команду, не производил много замен.

– Твердохлеб играет почти на позиции опорного полузащитника. В будущем, где видите его позицию?

– Основная позиция Егора на поле – атакующий полузащитник. Но мы смотрим как играет тот или иной соперник, поэтому он может играть и на других позициях, помогая обороне, – сказал коуч.