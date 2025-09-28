Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 сентября 2025, 14:25 | Обновлено 28 сентября 2025, 14:26
АПЛ: Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на топ-матч

Поединок шестого тура чемпионата Англии состоится 28 сентября в 18:30 по Киеву

АПЛ: Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на топ-матч
Коллаж Sport.ua

28 сентября, в рамках шестого тура АПЛ, свою встречу проведут Ньюкасл и Арсенал. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ньюкасл

«Сороки» не могут похвастаться ярким стартом, всего одна победа, столько же поражений и одна ничья. Клуб находится сейчас в середине турнирной таблицы, занимая 13-ю строчку. Ньюкасл не разбрасывается деньгами, хотя мог бы себе позволить любого игрока, команда постепенно прогрессирует, владельцы не спешат покорять Европу.

В последнем туре подопечные Эдди Хоу расписали мировую в гостях с Борнмутом – 0:0, матч выдался не лучшим, Ньюкасл беззубо выглядел в атаке. «Сороки» успели провести первый матч в Лиге чемпионов, где проиграли дома Барселоне со счетом 1:2. Свой последний матч команда провела в Кубке английской лиги, действующим обладателем которого является, и одолела дома Бредфорд со счетом 4:1.

Арсенал

«Канониры» набрали 10 очков в стартовых пяти турах, они делят второе место с Борнмутом и Тоттенхэмом. Арсенал наверняка хочет побороться за чемпионство, однако, отставание от первого Ливерпуля составляет пять очков. В последнем туре подопечные Артеты смогли вырвать ничью дома в битве с Манчестер Сити, сравняв счет в компенсированное время – 1:1.

Лондонцы успешно стартовали в Лиге чемпионов, где обыграли на выезде Атлетик Бильбао со счетом 2:0. Последний свой матч команда провела в Кубке английской лиги, где обыграла Порт Вейл со счетом 2:0 в гостях. Быть постоянным клубом топ-4 Арсеналу недостаточно, нужны трофеи, амбициозный тренер и качественный состав для этого есть.

Личные встречи

У клубов богатая история очных противостояний, в прошлом сезоне команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0, в рамках АПЛ. Еще два матча состоялась в Кубке английской лиги, там Ньюкасл, как на своем поле, так и на выезде выиграл 2:0.

Прогноз

Встречаются две сильные и амбициозные команды, на бумаге Арсенал считается небольшим фаворитом.

Мне сложно кому-то отдать преимущество, многое зависит от того, кто сможет навязать свой футбол. Поставлю здесь на обмен забитыми мячами за 1,89.

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
28 сентября 2025 -
18:30
Арсенал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
