Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия понесла наказание от УАФ после матча с Динамо
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 22:13 |
726
2

Александрия понесла наказание от УАФ после матча с Динамо

КДК УАФ оштрафовал серебряного призера УПЛ

29 сентября 2025, 22:13 |
726
2 Comments
Александрия понесла наказание от УАФ после матча с Динамо
ФК Динамо

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение оштрафовать «Александрию» за два эпизода в матче с «Динамо» в 1/16 финала Кубка Украины

«Рассмотрев материалы по матчу VBET Кубка Украины по футболу сезона-2025/2026 ФК «Александрия» (Александрия) — ФК «Динамо» (Киев), который состоялся 17 сентября 2025 года, обязал ФК «Александрия» (Александрия) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за осуществление болельщиками скандирований нецензурного характера); обязательный денежный взнос в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) гривен (за бросание в игровую зону стадиона посторонних предметов) — в случае повторения к клубу могут быть применены нефинансовые санкции, в том числе — проведение матча/матчей без болельщиков; обязательный денежный взнос в размере 40 000 (сорок тысяч) гривен (за использование болельщиками пиротехнических средств в количестве 16 единиц).

В 1/16 финала «Динамо» победило «Александрию» со счетом 2:1.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с 21-летним футболистом
Шовковский не рассчитывает на футболиста, который вернулся в Динамо
Держали под прицелом. Абсолютного чемпиона мира остановила полиция
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Александр Шовковский Александрия Александрия - Динамо КДК УАФ штрафы Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Довбик выступил с предложением к легендарному форварду Ромы
Футбол | 29 сентября 2025, 20:19 4
ФОТО. Довбик выступил с предложением к легендарному форварду Ромы
ФОТО. Довбик выступил с предложением к легендарному форварду Ромы

Артем хотел бы чаще встречаться с Джеко

Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Футбол | 29 сентября 2025, 21:51 0
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч

Именитый украинский тренер сравнил Ламина Ямаля и Усмана Дембеле

Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Футбол | 29.09.2025, 08:18
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Футбол | 29.09.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Теннис | 29.09.2025, 09:17
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Во всем виноват Беленуце- черт))
Ответить
-3
Фанькин кот
Кто б сомневался! Если бы Алексы в следующей игре УПЛ безвольно слили дынамке суркисовой - никаких наказаний от Андрюшкиной педерации не было бы.
Ответить
-3
Популярные новости
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 3
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 222
Футбол
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем