Александрия понесла наказание от УАФ после матча с Динамо

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение оштрафовать «Александрию» за два эпизода в матче с «Динамо» в 1/16 финала Кубка Украины

«Рассмотрев материалы по матчу VBET Кубка Украины по футболу сезона-2025/2026 ФК «Александрия» (Александрия) — ФК «Динамо» (Киев), который состоялся 17 сентября 2025 года, обязал ФК «Александрия» (Александрия) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за осуществление болельщиками скандирований нецензурного характера); обязательный денежный взнос в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) гривен (за бросание в игровую зону стадиона посторонних предметов) — в случае повторения к клубу могут быть применены нефинансовые санкции, в том числе — проведение матча/матчей без болельщиков; обязательный денежный взнос в размере 40 000 (сорок тысяч) гривен (за использование болельщиками пиротехнических средств в количестве 16 единиц).

В 1/16 финала «Динамо» победило «Александрию» со счетом 2:1.