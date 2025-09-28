Антон ЕВДОКИМОВ: «Не хватило самого главного – забить»

ФК ЮКСА не побеждает в домашних матчах с первого тура. Не удалось выиграть и в матче с «Пробоем». Результат поединка прокомментировал полузащитник ФК ЮКСА Антон Евдокимов.

«Мои впечатления очень плохие, потому что нули на табло. Я хотел победить. Как и в каждом матче, выходить и побеждать. Сегодня вышел в стартовом составе. Я много пропустил из-за травмы. Ничего. Сейчас набираю кондиции.

Чего не хватило? Не хватило забитого мяча. Да, была борьба и в центре поля, и можно сказать по всему полю. А не хватило самого главного. Это забить. Где-то не хватило компетентности. И у нас были моменты, могли забивать, могли где-то и пропустить. Но кто забивает на один больше, тот выигрывает.

Сегодня ни мы, ни команда соперников, не смогли забить. Вот во втором тайме где-то пошло какое-то оживление, больше добавилось остроты впереди, где-то замены сделали свое дело. Второй тайм уже более открытая игра была, потому что и мы хотели выиграть, и Пробой хотел выиграть. Потому было больше остроты, больше голевых моментов.

Каков был план на игру? Тренер говорил, что давайте поиграем в футбол и получим удовольствие. И нам очень нужна была победа. Мы настраивались на победу, но, к сожалению, не хватило.

Закономерный ли счет? Судя по игре, я думаю, что да. После боя кулаками не машут. Потому 0:0. Не смогли мы забить, не смогли они, значит ничья. Я не знаю, на когда мы откладываем все голы. Надо забивать в следующем матче», – сказал Антон Евдокимов.