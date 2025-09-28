ФОТО. Жена футболиста Серии А впечатлила своей красотой. 10/10

Кьяра Насти снова покорила своим стилем.

Жена нападающего «Лацио» Маттиа Дзакканьи поделилась серией снимков в Instagram, которые мгновенно собрали волну лайков и комплиментов.

На фото Кьяра предстала в соблазнительном образе, мгновенно покорившем поклонников.

Фанаты отметили её яркий стиль и назвали одной из самых привлекательных женщин итальянского футбола.