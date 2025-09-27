Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поражения Реала и Ливерпуля. Только 2 команды выиграли все матчи топ-5 лиг
Англия
27 сентября 2025, 21:54 |
344
0

Поражения Реала и Ливерпуля. Только 2 команды выиграли все матчи топ-5 лиг

«Наполи» и «Бавария» идут без потерь в чемпионате

Поражения Реала и Ливерпуля. Только 2 команды выиграли все матчи топ-5 лиг
Getty Images/Global Images Ukraine

Только 2 команды из топ-5 лиг Европы выиграли все свои матчи чемпионата.

27 сентября мадридский «Реал» потерпел поражение от «Атлетико» (2:5) в поединке 7-го тура Ла Лиги, а «Ливерпуль» – от «Кристал Пэлас» (1:2) в 6-м туре АПЛ.

Таким образом, остались две команды из топ-5 европейских лиг, которые одержали победы во всех матчах чемпионата: «Наполи» (Серия A: 4 матча, 4 победы) и «Бавария» (Бундеслига: 5 матчей, 5 побед).

Нынешние лидеры топ-5 европейских лиг

  • АПЛ – Ливерпуль (15 очков, ВД: 12–7)
  • Ла Лига – Реал (18 очков, ВД: 16–8)
  • Бундеслига – Бавария (15 очков, ВД: 22-3)
  • Серия A – Наполи (12 очков, РМ: 9–3)
  • Лига 1 – Марсель (12 очков, РМ: 12–5)

* РМ – разница мячей (количество забитых на количество пропущенных)

По теме:
Тренер Кристал Пэлас после победы над Ливерпулем предупредил Динамо
ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо после катастрофического поражения Реала 2:5
Реанимация маленького принца. Гризманн прервал сухую серию в Ла Лиге
Ливерпуль Марсель Наполи Бавария Реал Мадрид статистика Атлетико Мадрид Кристал Пэлас Атлетико - Реал Мадрид Кристал Пэлас - Ливерпуль
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
