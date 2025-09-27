Поражения Реала и Ливерпуля. Только 2 команды выиграли все матчи топ-5 лиг

Только 2 команды из топ-5 лиг Европы выиграли все свои матчи чемпионата.

27 сентября мадридский «Реал» потерпел поражение от «Атлетико» (2:5) в поединке 7-го тура Ла Лиги, а «Ливерпуль» – от «Кристал Пэлас» (1:2) в 6-м туре АПЛ.

Таким образом, остались две команды из топ-5 европейских лиг, которые одержали победы во всех матчах чемпионата: «Наполи» (Серия A: 4 матча, 4 победы) и «Бавария» (Бундеслига: 5 матчей, 5 побед).

Нынешние лидеры топ-5 европейских лиг

АПЛ – Ливерпуль (15 очков, ВД: 12–7)

Ла Лига – Реал (18 очков, ВД: 16–8)

Бундеслига – Бавария (15 очков, ВД: 22-3)

Серия A – Наполи (12 очков, РМ: 9–3)

Лига 1 – Марсель (12 очков, РМ: 12–5)

* РМ – разница мячей (количество забитых на количество пропущенных)