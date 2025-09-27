Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Кристал Пэлас после победы над Ливерпулем предупредил Динамо
Англия
27 сентября 2025, 22:22 |
626
0

Тренер Кристал Пэлас после победы над Ливерпулем предупредил Динамо

Оливер Гласнер заверил, что «орлы» не будут сбавлять обороты

27 сентября 2025, 22:22 |
626
0
Тренер Кристал Пэлас после победы над Ливерпулем предупредил Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал неожиданную победу над «Ливерпулем» в АПЛ (2:1) и предупредил следующего соперника «Динамо», что команда не намерена останавливаться.

«Каждый игрок очень важен. Мы провели удачные замены и выиграли матч. Я очень горжусь результатом. Мы говорим о нашей личности, мы всегда стремимся побеждать наших соперников.

Все, кто близок к «Кристал Пэлас», получили свою награду сегодня вечером. Болельщики проведут замечательный субботний вечер, как и весь клуб.

Игроки продемонстрировали огромную уверенность в себе. Мы проделали огромную работу, качество пасов, кроссов в штрафную площадь – все было великолепно.

У нас очень хорошая команда, поэтому мы будем продолжать бороться и стараться принести болельщикам еще больше успехов. Мы не намерены останавливаться», – сказал тренер.

«Кристалл Пэлас» следующий матч проведет против «Динамо» в Лиге конференций. Встреча состоится 2 октября.

По теме:
Поражения Реала и Ливерпуля. Только 2 команды выиграли все матчи топ-5 лиг
Ноттингем Форест с Зинченко потерпел сенсационное поражение в АПЛ
Темная лошадка. Только одна команда еще не проигрывала в сезоне АПЛ 2025/26
Оливер Гласнер Динамо Киев Ливерпуль Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: BBC
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ – Осер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 27 сентября 2025, 21:03 0
ПСЖ – Осер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ПСЖ – Осер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок Лиги 1 состоится 27 сентября и начнется в 22:05 по Киеву

Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Футбол | 27 сентября 2025, 07:00 14
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может

Футболист останется в клубе

Шовковский наказал украинца. Известны составы на матч Карпаты – Динамо
Футбол | 27.09.2025, 16:57
Шовковский наказал украинца. Известны составы на матч Карпаты – Динамо
Шовковский наказал украинца. Известны составы на матч Карпаты – Динамо
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Футбол | 27.09.2025, 08:42
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Футбол | 27.09.2025, 07:39
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
26.09.2025, 04:57 1
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем