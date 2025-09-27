Тренер Кристал Пэлас после победы над Ливерпулем предупредил Динамо

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал неожиданную победу над «Ливерпулем» в АПЛ (2:1) и предупредил следующего соперника «Динамо», что команда не намерена останавливаться.

«Каждый игрок очень важен. Мы провели удачные замены и выиграли матч. Я очень горжусь результатом. Мы говорим о нашей личности, мы всегда стремимся побеждать наших соперников.

Все, кто близок к «Кристал Пэлас», получили свою награду сегодня вечером. Болельщики проведут замечательный субботний вечер, как и весь клуб.

Игроки продемонстрировали огромную уверенность в себе. Мы проделали огромную работу, качество пасов, кроссов в штрафную площадь – все было великолепно.

У нас очень хорошая команда, поэтому мы будем продолжать бороться и стараться принести болельщикам еще больше успехов. Мы не намерены останавливаться», – сказал тренер.

«Кристалл Пэлас» следующий матч проведет против «Динамо» в Лиге конференций. Встреча состоится 2 октября.