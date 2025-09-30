Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 сентября 2025, 20:22 | Обновлено 30 сентября 2025, 20:48
Лидер Кривбасса: «Забил 25 голов в УПЛ. Это неплохой результат»

Твердохлеб – лучший бомбардир команды УПЛ

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Лидер Кривбасса Егор Твердохлеб недавно забил свой 25-й гол в чемпионатах Украины. В прошлом сезоне игрок стал вторым в списке лучших бомбардиров, уступив только Владиславу Ванату.

«Очень приятно это осознавать. Это мой 25-й голов в УПЛ. Считаю, что это неплохой результат, который мотивирует работать еще больше, забивать новые мячи и радовать наших болельщиков», – сказал Твердохлеб.

Известно, что Кривбасс готов продать Твердохлеба, но в контракте атакующего хавбека прописала клаусула больше 1 миллиона евро.

Кривбасс Кривой Рог Егор Твердохлеб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник: ФК Кривбасс
ivankondrat96
У минулому сезоні Твердохліб розкрився. Подивимось на результативність у поточному чемпіонаті
