ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Лондона попрощался с тренером
Грэм Поттер покинул «Вест Хэм»
«Вест Хэм» попрощался с английским тренером Грэмом Поттером. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Руководство «молотобойцев» не было удовлетворено результатами команды во второй половине прошлого и начале этого сезона, потому было принято решение уволить тренера для исправления ситуации.
Вместе с Грэмом Поттером клуб также покинул тренерский штаб 50-летнего специалиста.
После 5 сыгранных матчей «Вест Хэм» набрал 3 баллам и занимает 19-е место турнирной таблицы АПЛ. Также команда вылетела из кубка английской лиги, уступив «Вулверхэмптону».
Ранее сообщалось о том, что «Вест Хэм» нацелился на звезду сборной Украины.
West Ham United can confirm that Head Coach Graham Potter has left the Club.— West Ham United (@WestHam) September 27, 2025
