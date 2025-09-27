ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Лондона попрощался с тренером

«Вест Хэм» попрощался с английским тренером Грэмом Поттером. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Руководство «молотобойцев» не было удовлетворено результатами команды во второй половине прошлого и начале этого сезона, потому было принято решение уволить тренера для исправления ситуации.

Вместе с Грэмом Поттером клуб также покинул тренерский штаб 50-летнего специалиста.

После 5 сыгранных матчей «Вест Хэм» набрал 3 баллам и занимает 19-е место турнирной таблицы АПЛ. Также команда вылетела из кубка английской лиги, уступив «Вулверхэмптону».

Ранее сообщалось о том, что «Вест Хэм» нацелился на звезду сборной Украины.