Англия
27 сентября 2025, 12:42
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Лондона попрощался с тренером

Грэм Поттер покинул «Вест Хэм»

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Лондона попрощался с тренером
Грэм Поттер

«Вест Хэм» попрощался с английским тренером Грэмом Поттером. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Руководство «молотобойцев» не было удовлетворено результатами команды во второй половине прошлого и начале этого сезона, потому было принято решение уволить тренера для исправления ситуации.

Вместе с Грэмом Поттером клуб также покинул тренерский штаб 50-летнего специалиста.

После 5 сыгранных матчей «Вест Хэм» набрал 3 баллам и занимает 19-е место турнирной таблицы АПЛ. Также команда вылетела из кубка английской лиги, уступив «Вулверхэмптону».

Ранее сообщалось о том, что «Вест Хэм» нацелился на звезду сборной Украины.

Даниил Кирияка
