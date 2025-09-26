Клуб АПЛ нацелился на звезду сборной Украины. Готовится предложение
Артем Довбик привлекает внимание «Вест Хэма»
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Вест Хэма». Об этом сообщает FootItalia.
По информации источника, клуб из Лондона, который летом интересовался 28-летним украинцем, намерен зимой вернуться к кандидатуре форварда. «Молотобойцы» готовят предложение. Сумма потенциального трансфера составляет 30-35 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Так называемые «деньги Абрамовича», очевидно, еще не скоро будут переданы нуждающимся…
Наставник житомирского «Полесья» отметил недостаточно уверенную игру голкипера