Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб АПЛ нацелился на звезду сборной Украины. Готовится предложение
Англия
26 сентября 2025, 11:30 |
1742
1

Клуб АПЛ нацелился на звезду сборной Украины. Готовится предложение

Артем Довбик привлекает внимание «Вест Хэма»

26 сентября 2025, 11:30 |
1742
1 Comments
Клуб АПЛ нацелился на звезду сборной Украины. Готовится предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Вест Хэма». Об этом сообщает FootItalia.

По информации источника, клуб из Лондона, который летом интересовался 28-летним украинцем, намерен зимой вернуться к кандидатуре форварда. «Молотобойцы» готовят предложение. Сумма потенциального трансфера составляет 30-35 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер.

По теме:
Итальянский экс-футболист: «Довбик слишком много думает об этом»
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил топового легионера
МЮ хочет подписать топ-форварда, забившего 13 голов в 7 матчах сезона
Артем Довбик Рома Рим Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Foot Italia
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Футбол | 26 сентября 2025, 07:26 18
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине

Так называемые «деньги Абрамовича», очевидно, еще не скоро будут переданы нуждающимся…

Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины
Футбол | 25 сентября 2025, 13:40 2
Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины
Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины

Наставник житомирского «Полесья» отметил недостаточно уверенную игру голкипера

Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Футбол | 26.09.2025, 07:04
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Футбол | 26.09.2025, 08:58
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Конфликт с тренером. Безус рассказал, почему ушел из Динамо
Футбол | 26.09.2025, 11:34
Конфликт с тренером. Безус рассказал, почему ушел из Динамо
Конфликт с тренером. Безус рассказал, почему ушел из Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andrey111
Не називайте цих ледащих неуків зірками, вже тошнить
Ответить
0
Популярные новости
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 7
Бокс
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
24.09.2025, 20:05 1
Футбол
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 8
Бокс
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем