Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик будет выставлен на трансфер во время зимнего окна. Об этом сообщила авторитетная журналистка Calciomercato Элеонора Тротти.

Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини разочарован игровой формой украинского футболиста и отсутствием прогресса по сравнению с прошлым сезоном. Наставник римского клуба в разговоре с президентом «Ромы» сообщил, что игроку необходимо найти новую команду.

По информации источника, представитель итальянской Серии А попытается найти нового форварда, чтобы во время трансферного окна отпустить Довбика, а вместо него найти другого центрального нападающего.

Украинский форвард перебрался в итальянский чемпионат в августе прошлого года из испанской «Жироны» за 30,5 млн евро. Контракт 28-летнего футболиста истекает в июне 2029 года, а трансферная стоимость Артема составляет 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Довбик провел четыре матча во всех турнирах, однако не сумел отличиться результативными действиями.