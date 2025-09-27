Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кривцов отреагировал на завершение карьеры Бускетса
Major League Soccer
27 сентября 2025, 11:33
82
0

Кривцов отреагировал на завершение карьеры Бускетса

Легендарный испанец завершит карьеру после окончания сезона MLS

27 сентября 2025, 11:33 |
82
0
Кривцов отреагировал на завершение карьеры Бускетса
Getty Images/Global Images Ukraine.

Экс-защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов прокомментировал пост легендарного испанца Серхио Бускетса в Instagram, в котором хавбек заявил о том, что завершит карьеру по окончанию сезона MLS:

«Легенда, спасибо», – лаконично написал экс-игрок сборной Украины.

Сергей Кривцов и Серхио Бускетс вместе провели полтора года: украинец присоединился к представителю MLS зимой 2023 года, а испанец перебрался в США летом того же года.

Ранее Хаби Алонсо прокомментировал завершение карьеры Бускетса.

По теме:
Месси трогательно отреагировал на решение Бускетса завершить карьеру
Последний из легендарного трио полузащиты. Статистика Бускетса за карьеру
Хаби АЛОНСО: «Он коллективен, щедр и умён в своих решениях»
Сергей Кривцов Интер Майами Серхио Бускетс завершение карьеры
Даниил Кирияка Источник: Instagram
