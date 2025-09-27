Кривцов отреагировал на завершение карьеры Бускетса

Экс-защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов прокомментировал пост легендарного испанца Серхио Бускетса в Instagram, в котором хавбек заявил о том, что завершит карьеру по окончанию сезона MLS:

«Легенда, спасибо», – лаконично написал экс-игрок сборной Украины.

Сергей Кривцов и Серхио Бускетс вместе провели полтора года: украинец присоединился к представителю MLS зимой 2023 года, а испанец перебрался в США летом того же года.

Ранее Хаби Алонсо прокомментировал завершение карьеры Бускетса.