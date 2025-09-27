Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
27 сентября 2025, 11:00 | Обновлено 27 сентября 2025, 11:01
Украина U-16 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 сентября в 11:00 товарищеский матч в Киеве

Украина U-16 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

27 сентября в 11:00 в Киеве на УТК им. В. Банникова проходит товарищеский матч.

В спарринге встречаются сборная Украины U-16 и Колос Ковалевка U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Юношеская сборная Украины U-16 (игроки не старше 2010 г. р.) проводит в Киеве учебно-тренировочные сборы (22–27 сентября).

У команды Владимира Самборского была запланировано два товарищеских матча во время сборов.

23 сентября сине-желтые обыграли Металлист 1925 U-17 со счетом 3:0, голы забили Дзюринец, Кравчук, Гребельник.

Стартовые составы

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
