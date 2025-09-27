Украина U-16 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 сентября в 11:00 товарищеский матч в Киеве
27 сентября в 11:00 в Киеве на УТК им. В. Банникова проходит товарищеский матч.
В спарринге встречаются сборная Украины U-16 и Колос Ковалевка U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Юношеская сборная Украины U-16 (игроки не старше 2010 г. р.) проводит в Киеве учебно-тренировочные сборы (22–27 сентября).
У команды Владимира Самборского была запланировано два товарищеских матча во время сборов.
23 сентября сине-желтые обыграли Металлист 1925 U-17 со счетом 3:0, голы забили Дзюринец, Кравчук, Гребельник.
Украина U-16 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер «сине-желтых» прокомментировал отсутствие Артема Степанова на чемпионате мира U-20
Повторим финал 2019 года?