Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
27 сентября 2025, 10:05 | Обновлено 27 сентября 2025, 10:07
Янник Синнер – Теренс Атман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира ATP 500 в Пекине

Янник Синнер – Теренс Атман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

27 сентября итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 2) продолжит выступления на хардовом турнире ATP 500 в Пекине, Китай.

Во втором раунде итальянец сыграет против представителя Франции Теренса Атмана (АТР 68). Поединок состоится третьим запуском на Capital Group Diamond. Ориентировочное время начала матча – 10:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Синнера.

Победитель противостояния во втором круге поборется против Фабиана Марожана.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Янник СИННЕР: «Он заслуживает быть на первом месте в рейтинге»
Синнер разгромил Чилича на старте турнира ATP 500 в Пекине
Рейтинг ATP. Без изменений в топ-10. Победитель в Ченду прибавил 40 позиций
Янник Синнер Теренс Атман смотреть онлайн ATP Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
