Янник Синнер – Теренс Атман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира ATP 500 в Пекине
27 сентября итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 2) продолжит выступления на хардовом турнире ATP 500 в Пекине, Китай.
Во втором раунде итальянец сыграет против представителя Франции Теренса Атмана (АТР 68). Поединок состоится третьим запуском на Capital Group Diamond. Ориентировочное время начала матча – 10:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Синнера.
Победитель противостояния во втором круге поборется против Фабиана Марожана.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер «сине-желтых» прокомментировал отсутствие Артема Степанова на чемпионате мира U-20
Интересный рейтинг от FourFourTwo