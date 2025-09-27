Янник Синнер – Теренс Атман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 сентября итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 2) продолжит выступления на хардовом турнире ATP 500 в Пекине, Китай.

Во втором раунде итальянец сыграет против представителя Франции Теренса Атмана (АТР 68). Поединок состоится третьим запуском на Capital Group Diamond. Ориентировочное время начала матча – 10:00 по Киеву.

Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Синнера.

Победитель противостояния во втором круге поборется против Фабиана Марожана.

