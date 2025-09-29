Жозе Моуриньо рассказал, что у звезды сборной Украины возникли трудности
Тренер прокомментировал замену Судакова в последнем матче
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо признался, почему решил заменить украинского хавбека Георгия Судакова в матче 7-го тура чемпионата Португалии между «орлами» и «Жил Висенте» (2:1).
«Георгий Судаков? Я заменил его из-за того, что он испытал трудности», – сказал португальский коуч.
В этом сезоне португальского чемпиона на счету Судакова четыре матча и два гола.
Ранее главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».
