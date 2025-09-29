Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жозе Моуриньо рассказал, что у звезды сборной Украины возникли трудности
Португалия
29 сентября 2025, 02:42 |
Тренер прокомментировал замену Судакова в последнем матче

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо признался, почему решил заменить украинского хавбека Георгия Судакова в матче 7-го тура чемпионата Португалии между «орлами» и «Жил Висенте» (2:1).

«Георгий Судаков? Я заменил его из-за того, что он испытал трудности», – сказал португальский коуч.

В этом сезоне португальского чемпиона на счету Судакова четыре матча и два гола.

Ранее главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

По теме:
Моуриньо назвал несправедливым и забавным формат Лиги чемпионов
Жозе МОУРИНЬО: «Судаков испытывал трудности, это не та Бенфика»
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Жозе Моуриньо Георгий Судаков чемпионат Португалии по футболу Бенфика
Дмитрий Олейник Источник: A Bola
