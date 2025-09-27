ФЕЩУК: «Он необходим сборной, но надо поучить украинский язык»

Главный тренер «Феникс-Мариуполя» Максим Фещук высказался об украинском вингере английского «Уотфорда» Кристиане Шевченко перед стартом юношеской сборной Украины на чемпионате мира U-20:

«На мой взгляд, Шевченко-младший этой сборной нужен. Во-первых, он играет в английском молодежном чемпионате, а это уровень, пусть и не имеет так много игровой практики.

Что касается коммуникации, то, знаете, можно и на английском разговаривать, пусть и не в совершенстве, но многие наши ребята должны знать его на каком-то базовом уровне. Да и Кристиану стоило бы подучить соловьиный язык, он же украинец. Но у меня самый главный вопрос по поводу Шевченко-младшего заключается в другом: а где гарантии, что он будет играть?»

