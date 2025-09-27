Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 сентября 2025, 03:22
ФОТО. 55-летний экс-вратарь сборной Испании женится в третий раз

Избранница 55-летнего Каньисареса младше его почти на 30 лет, церемония пройдет в Валенсии

ФОТО. 55-летний экс-вратарь сборной Испании женится в третий раз
Instagram. Ноэми и Сантьяго Каньисарес

Бывший вратарь сборной Испании и «Валенсии» Сантьяго Каньисарес объявил, что снова женится.

55-летний экс-игрок раскрыл, что церемония состоится в ноябре, во время паузы на матчи сборных.

Его избранница – Ноэми, каталонка из Калельи-де-Палафружель, почти на 30 лет моложе.

Для Каньисареса это будет третий брак: ранее он был женат на Марине Кончелло и Майте Гарсии, матерях его семерых детей.

Трагически, один из них, сын Санти, умер в возрасте пяти лет от рака.

фото lifestyle Сантьяго Каньисарес сборная Испании по футболу Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Fanatik.ro
