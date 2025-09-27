ФОТО. 55-летний экс-вратарь сборной Испании женится в третий раз
Избранница 55-летнего Каньисареса младше его почти на 30 лет, церемония пройдет в Валенсии
Бывший вратарь сборной Испании и «Валенсии» Сантьяго Каньисарес объявил, что снова женится.
55-летний экс-игрок раскрыл, что церемония состоится в ноябре, во время паузы на матчи сборных.
Его избранница – Ноэми, каталонка из Калельи-де-Палафружель, почти на 30 лет моложе.
Для Каньисареса это будет третий брак: ранее он был женат на Марине Кончелло и Майте Гарсии, матерях его семерых детей.
Трагически, один из них, сын Санти, умер в возрасте пяти лет от рака.
