ФОТО. 55-летний экс-вратарь сборной Испании женится в третий раз

Бывший вратарь сборной Испании и «Валенсии» Сантьяго Каньисарес объявил, что снова женится.

55-летний экс-игрок раскрыл, что церемония состоится в ноябре, во время паузы на матчи сборных.

Его избранница – Ноэми, каталонка из Калельи-де-Палафружель, почти на 30 лет моложе.

Для Каньисареса это будет третий брак: ранее он был женат на Марине Кончелло и Майте Гарсии, матерях его семерых детей.

Трагически, один из них, сын Санти, умер в возрасте пяти лет от рака.