Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С кем сыграют Довбик и Малиновский? Известны пары 1/8 финала Кубка Италии
Кубок Италии
26 сентября 2025, 22:29 |
314
1

Соперником «Ромы» станет «Торино», «Дженоа» выйдет на поле против «Аталанты»

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine.

С 23 по 25 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Италии, по итогам которых определились восемь команд, которые завоевали путевку в следующий раунд. Восемь представителей Серии А эту стадию пропускали и начнут свой путь с 1/8 финала.

«Дженоа» уверенно обыграл команду из Серии B – «Эмполи» – со счетом 3:1. В составе гостей 59 минут на поле провел украинский форвард Богдан Попов, однако он не сумел огорчить соперника. Руслан Малиновский остался на скамейке запасных «Дженоа».

«Милан» без проблем разгромил «Лечче» (3:0), «Удинезе» вырвал победу в противостоянии с «Палермо» (2:1), «Кальяри» не заметил сопротивления от «Фрозиноне» и уничтожил соперника со счетом 4:1.

В пятницу, 26 сентября, были опубликованы все пары 1/8 финала Кубка Италии – «Рома» с Артемом Довбиком сыграет против «Торино» на домашнем стадионе, «Дженоа» и Руслан Малиновский выйдут на поле против «Аталанты». Базовый день проведения этой стадии – 3 декабря.

Все пары 1/4 финала Кубка Италии:

  • «Болонья» – «Парма»
  • «Лацио» – «Милан»
  • «Ювентус» – «Удинезе»
  • «Аталанта» – «Дженоа»
  • «Интер» – «Венеция»
  • «Рома» – «Торино»
  • «Фиорентина» – «Комо»
  • «Наполи» – «Кальяри»
По теме:
Нужны голы. Рома столкнулась с проблемами из-за Довбика и Фергюсона
ФОТО. Малиновский и Попов встретились после матча Кубка Италии
«Для меня он – провал». В Италии раскритиковали Довбика
Кубок Италии по футболу Болонья Парма Лацио Милан Лацио - Милан Аталанта Аталанта - Дженоа Дженоа Ювентус Ювентус - Удинезе Удинезе Интер Милан Венеция Рома Рим Рома - Торино Торино Фиорентина Комо Наполи Кальяри Артем Довбик Руслан Малиновский
Николай Титюк Источник: CBS Sports
Iigor6583
Судячи з останніх новин, де Довбика назвали "лінивцем", він зіграє поліровальником лавки.
