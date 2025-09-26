С кем сыграют Довбик и Малиновский? Известны пары 1/8 финала Кубка Италии
Соперником «Ромы» станет «Торино», «Дженоа» выйдет на поле против «Аталанты»
С 23 по 25 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Италии, по итогам которых определились восемь команд, которые завоевали путевку в следующий раунд. Восемь представителей Серии А эту стадию пропускали и начнут свой путь с 1/8 финала.
«Дженоа» уверенно обыграл команду из Серии B – «Эмполи» – со счетом 3:1. В составе гостей 59 минут на поле провел украинский форвард Богдан Попов, однако он не сумел огорчить соперника. Руслан Малиновский остался на скамейке запасных «Дженоа».
«Милан» без проблем разгромил «Лечче» (3:0), «Удинезе» вырвал победу в противостоянии с «Палермо» (2:1), «Кальяри» не заметил сопротивления от «Фрозиноне» и уничтожил соперника со счетом 4:1.
В пятницу, 26 сентября, были опубликованы все пары 1/8 финала Кубка Италии – «Рома» с Артемом Довбиком сыграет против «Торино» на домашнем стадионе, «Дженоа» и Руслан Малиновский выйдут на поле против «Аталанты». Базовый день проведения этой стадии – 3 декабря.
Все пары 1/4 финала Кубка Италии:
- «Болонья» – «Парма»
- «Лацио» – «Милан»
- «Ювентус» – «Удинезе»
- «Аталанта» – «Дженоа»
- «Интер» – «Венеция»
- «Рома» – «Торино»
- «Фиорентина» – «Комо»
- «Наполи» – «Кальяри»
Down to the last 16 🇮🇹— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 25, 2025
Who will take home the Coppa Italia? 🏆 pic.twitter.com/nh9jGBNCMy
