С кем сыграют Довбик и Малиновский? Известны пары 1/8 финала Кубка Италии

С 23 по 25 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Италии, по итогам которых определились восемь команд, которые завоевали путевку в следующий раунд. Восемь представителей Серии А эту стадию пропускали и начнут свой путь с 1/8 финала.

«Дженоа» уверенно обыграл команду из Серии B – «Эмполи» – со счетом 3:1. В составе гостей 59 минут на поле провел украинский форвард Богдан Попов, однако он не сумел огорчить соперника. Руслан Малиновский остался на скамейке запасных «Дженоа».

«Милан» без проблем разгромил «Лечче» (3:0), «Удинезе» вырвал победу в противостоянии с «Палермо» (2:1), «Кальяри» не заметил сопротивления от «Фрозиноне» и уничтожил соперника со счетом 4:1.

В пятницу, 26 сентября, были опубликованы все пары 1/8 финала Кубка Италии – «Рома» с Артемом Довбиком сыграет против «Торино» на домашнем стадионе, «Дженоа» и Руслан Малиновский выйдут на поле против «Аталанты». Базовый день проведения этой стадии – 3 декабря.

Все пары 1/4 финала Кубка Италии:

«Болонья» – «Парма»

«Лацио» – «Милан»

«Ювентус» – «Удинезе»

«Аталанта» – «Дженоа»

«Интер» – «Венеция»

«Рома» – «Торино»

«Фиорентина» – «Комо»

«Наполи» – «Кальяри»