Англия26 сентября 2025, 21:40
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити подписал контракт с топ-талантом клуба
О'Райли получил новый договор
Манчестер Сити объявил о новом контракте универсального игрока Нико О'Райли, который постепенно зарабатывает место в первой команде.
Новый договор 20-летнего игрока теперь рассчитан до середины 2030 года. О'Райли является воспитанником академии клуба. Может сыграть как в центре поля, так и фланговым защитником.
В нынешнем сезоне провел 8 матчей. В прошлом сезоне Нико принял участие в 25 матчах.
It's official 🙌 pic.twitter.com/v5dMwozxAq— Manchester City (@ManCity) September 26, 2025
