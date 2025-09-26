Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити подписал контракт с топ-талантом клуба
Англия
26 сентября 2025, 21:40 | Обновлено 26 сентября 2025, 21:52
501
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити подписал контракт с топ-талантом клуба

О'Райли получил новый договор

26 сентября 2025, 21:40 | Обновлено 26 сентября 2025, 21:52
501
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити подписал контракт с топ-талантом клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико О'Райли

Манчестер Сити объявил о новом контракте универсального игрока Нико О'Райли, который постепенно зарабатывает место в первой команде.

Новый договор 20-летнего игрока теперь рассчитан до середины 2030 года. О'Райли является воспитанником академии клуба. Может сыграть как в центре поля, так и фланговым защитником.

В нынешнем сезоне провел 8 матчей. В прошлом сезоне Нико принял участие в 25 матчах.

По теме:
Тоттенхэм – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ноттингем – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Салах уже в следующем матче АПЛ может повторить достижение Руни
Нико О'Райли Манчестер Сити Английская Премьер-лига продление контракта
Иван Зинченко Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 26 сентября 2025, 08:01 1
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому

Луис Ортис хочет именитого соперника

Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Футбол | 26 сентября 2025, 07:04 6
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»

Тренер «Черноморца» – об Артеме Степанове

Карлос ДЕ ПЕНА: «Я выучил русский язык из уважения к украинцам»
Футбол | 26.09.2025, 19:11
Карлос ДЕ ПЕНА: «Я выучил русский язык из уважения к украинцам»
Карлос ДЕ ПЕНА: «Я выучил русский язык из уважения к украинцам»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Футбол | 26.09.2025, 04:57
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
ВИДЕО. Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем Атлетико – Реал
Футбол | 26.09.2025, 20:43
ВИДЕО. Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем Атлетико – Реал
ВИДЕО. Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем Атлетико – Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 148
Футбол
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 5
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем