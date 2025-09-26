ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити подписал контракт с топ-талантом клуба

Манчестер Сити объявил о новом контракте универсального игрока Нико О'Райли, который постепенно зарабатывает место в первой команде.

Новый договор 20-летнего игрока теперь рассчитан до середины 2030 года. О'Райли является воспитанником академии клуба. Может сыграть как в центре поля, так и фланговым защитником.

В нынешнем сезоне провел 8 матчей. В прошлом сезоне Нико принял участие в 25 матчах.