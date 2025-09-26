Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
26 сентября 2025, 18:33 |
Полузащитник Нивы: «Могли быть на несколько позиций выше»

Сергей Катеринка подвел итог выступлений винницкой «Нивы» в стартовой части сезона

Полузащитник Нивы: «Могли быть на несколько позиций выше»
ФК Нива Винница

После девяти туров во Второй лиге винницкая «Нива» идет в турнирной таблице группы А на седьмом месте. В предыдущем туре команда обыграла одного из лидеров ФК «Лесное». А в матче 1/16 Кубка Украины «Нива» разгромила «Горняк-Спорт» со счетом 7:0. Полузащитник винницкого клуба Сергей Катеринка считает, что команда может бороться за более высокие позиции.

– Перед стартом текущего сезона ты решил присоединиться к винницкой Ниве и защищать ее цвета на футбольном поле. Почему твой выбор остановился именно на Виннице?

– Знал об этой команде, играл в прошлом сезоне против «Нивы». По окончании сезона искал себе новую команду, появилась возможность приехать в Винницу. Понравилось видение тренерского штаба, договорились по условиям и заключили контракт.

– Были ли какие-то другие варианты трудоустройства, кроме Винницы?

– Конкретных предложений не было, разговоры с другими командами по просмотру были.

– Тебе удалось дебютировать в начале текущего сезона, да еще сразу со старта матча. Какими были впечатления, что ты играешь за футбольный клуб с многолетней историей и традициями?

– Да, это было приятно. Жаль, что не удалось получить положительный результат в той игре. Откровенно говоря, был приятно удивлен и увидел, что в Виннице футбол любят. Болельщики не забывают об истории и традициях клуба.

– Недавно у команды был, мягко говоря, не слишком удачный вояж в Стрый. А уже в следующем поединке удалось победить одного из лидеров группы А. Чем можно объяснить такое положение?

– Это нестабильность. В течение сезона она преследует почти все коллективы, даже если брать топ-уровень. Но то, что мы смогли обыграть лидера нашей группы, показывает, что команда имеет хороший потенциал для получения очков в каждом туре чемпионата.

– Как ты охарактеризуешь место в таблице, которое занимает «Нива»?

– Могли быть на несколько позиций выше, но из-за неудачного старта находимся ниже середины турнирной таблицы. Впереди много матчей, потому все еще можно улучшить.

– Несколько недель ты находился в лазарете команды. Насколько было серьезное повреждение и как ты себя чувствуешь сейчас?

– Уже чувствую себя вполне хорошо, спасибо. Повреждения как такового не было, просто инфекционное заболевание. Пришлось некоторое время побыть в больнице.

– Почему ты решил выбрать путь футбола для себя?

– С раннего детства начал заниматься. С годами понял, что хочу связать свою жизнь с футболом.

– Какую позицию на футбольном поле ты занимаешь?

– Полузащитник. Центральный или фланговый.

– Согласно своему амплуа, сможешь назвать топ-5 полузащитников в истории футбола?

– Дэвид Бекхэм, Лука Модрич, Андрес Иньеста, Фелиппе Коутиньо, Иско.

– На летнем тренировочном сборе тебя можно было увидеть на позиции центрфорварда. Смог бы ты в официальном матче сыграть такую ​​роль?

– Если будет необходимо, то сыграю и на этой позиции.

– «Ниве» удалось победить «Горняк-Спорт» и продолжить борьбу в розыгрыше Кубка Украины. Какие эмоции у тебя царили после финального свистка?

– Прежде всего мы это заслужили, несмотря на все проблемы в начале сезона. Из-за тяжелой работы на тренировках мы уже начали переламывать ход событий. Рад за команду и лично за себя, что теперь мы можем принять участие в такой стадии, как 1/8 финала Кубка Украины. Поздравляю болельщиков нашего клуба!

– Что интересно, последний соперник «Нивы» – это клуб, за который ты выступал в прошлом сезоне, а также забивал решающий мяч в рамках чемпионата в ворота «зелено-белых». С какой мыслью ты выходил на поле против своей бывшей команды?

– Выходил с мыслями победить и хотелось также отметиться голом в ворота «Горняка-Спорт». Жаль, что не удалось, но результат более чем удовлетворительный.

– Помимо футбола, чем еще занимаешься в повседневной жизни?

– Какого-либо другого особого занятия у меня нет.

– Какое музыкальное направление тебя мотивирует к самосовершенствованию?

– Современная музыка от иностранных исполнителей: Gunna и Imagine Dragons.

– Представим, что перед тобой лежит контракт, который позволит выступать за любой клуб футбольного мира. Остается только вписать название. Каким будет выбор?

– «Реал» (Мадрид).

– И несколько слов для болельщиков.

– Хочется поблагодарить за то, что трибуны всегда заполнены. И больше веры в команду.

чемпионат Украины по футболу Нива Винница
Сергей Турчак Источник: ФК Нива Вц
