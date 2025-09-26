Матч в Штутгарте стал самым посещаемым в первом туре Лиги Европы
58 тысяч зрителей пришли на матч местного клуба против испанской «Сельты»
Матч между «Штутгартом» и «Сельтой» стал самым посещаемым поединком в первом туре Лиги Европы. За игрой наблюдали 58 тысяч болельщиков.
Немного меньше собрал матч «Бетиса» против «Ноттингема» – 57 257.
Наименьшей посещаемостью отметился поединок в Дании между «Мидтьюлландом» и «Штурмом» (8 331).
Посещаемость матчей первого тура Лиги Европы
- 58 000: Штутгарт (Германия) – Сельта (Испания)
- 57 257: Бетис (Испания) – Ноттингем Форест (Англия)
- 37 898: Рейнджерс (Шотландия) – Генк (Бельгия)
- 35 721: Црвена Звезда (Сербия) – Селтик (Шотландия)
- 34 300: Фрайбург (Германия) – Базель (Швейцария)
- 30 909: Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия)
- 23 089: Ницца (Франция) – Рома (Италия)
- 22 083: Утрехт (Нидерланды) – Лион (Франция)
- 20 023: Янг Бойз (Швейцария) – Панатинаикос (Греция)
- 19 667: ПАОК (Греция) – Маккаби Т.-А. (Израиль)
- 17 529: Лилль (Франция) – Бранн (Норвегия)
- 16 117: Ференцварош (Венгрия) – Виктория (Чехия)
- 13 926: Динамо (Хорватия) – Фенербахче (Турция)
- 12 760: Брага (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды)
- 11 478: Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария)
- 9 993: РБ Зальцбург (Австрия) – Порту (Португалия)
- 9 578: Гоу Эгед Иглз (Нидерланды) – ФКСБ (Румыния)
- 8 331: Мидтьюлланд (Дания) – Штурм (Австрия)
Матчи второго тура еврокубка пройдут 2 октября.
