Матч в Штутгарте стал самым посещаемым в первом туре Лиги Европы

Матч между «Штутгартом» и «Сельтой» стал самым посещаемым поединком в первом туре Лиги Европы. За игрой наблюдали 58 тысяч болельщиков.

Немного меньше собрал матч «Бетиса» против «Ноттингема» – 57 257.

Наименьшей посещаемостью отметился поединок в Дании между «Мидтьюлландом» и «Штурмом» (8 331).

Посещаемость матчей первого тура Лиги Европы

Матчи второго тура еврокубка пройдут 2 октября.

🏟️ Attendances in 🟠 UEL Matchday 1 (24-25 Sep):



58,000 🇩🇪 Stuttgart - 🇪🇸 Celta Vigo

57,257 🇪🇸 Betis - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 N. Forest

37,898 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers - 🇧🇪 Genk

35,721 🇷🇸 Crvena zvezda - 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic

34,300 🇩🇪 Freiburg - 🇨🇭 Basel

30,909 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa - 🇮🇹 Bologna

23,089 🇫🇷 Nice - 🇮🇹 Roma

22,083 🇳🇱…