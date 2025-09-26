Матч в Штутгарте стал самым посещаемым в первом туре Лиги Европы

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 сентября 2025, 17:13 |
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч между «Штутгартом» и «Сельтой» стал самым посещаемым поединком в первом туре Лиги Европы. За игрой наблюдали 58 тысяч болельщиков.

Немного меньше собрал матч «Бетиса» против «Ноттингема» – 57 257.

Наименьшей посещаемостью отметился поединок в Дании между «Мидтьюлландом» и «Штурмом» (8 331).

Посещаемость матчей первого тура Лиги Европы

  • 58 000: Штутгарт (Германия) – Сельта (Испания)
  • 57 257: Бетис (Испания) – Ноттингем Форест (Англия)
  • 37 898: Рейнджерс (Шотландия) – Генк (Бельгия)
  • 35 721: Црвена Звезда (Сербия) – Селтик (Шотландия)
  • 34 300: Фрайбург (Германия) – Базель (Швейцария)
  • 30 909: Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия)
  • 23 089: Ницца (Франция) – Рома (Италия)
  • 22 083: Утрехт (Нидерланды) – Лион (Франция)
  • 20 023: Янг Бойз (Швейцария) – Панатинаикос (Греция)
  • 19 667: ПАОК (Греция) – Маккаби Т.-А. (Израиль)
  • 17 529: Лилль (Франция) – Бранн (Норвегия)
  • 16 117: Ференцварош (Венгрия) – Виктория (Чехия)
  • 13 926: Динамо (Хорватия) – Фенербахче (Турция)
  • 12 760: Брага (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды)
  • 11 478: Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария)
  • 9 993: РБ Зальцбург (Австрия) – Порту (Португалия)
  • 9 578: Гоу Эгед Иглз (Нидерланды) – ФКСБ (Румыния)
  • 8 331: Мидтьюлланд (Дания) – Штурм (Австрия)

Матчи второго тура еврокубка пройдут 2 октября.

По теме:
Португалия обошла Кипр и вышла на второе место в сезонном рейтинге УЕФА
Нужна реакция мира. Турция требует отстранить Израиль от футбола
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
Лига Европы болельщики статистика Штутгарт Сельта Мидтьюлланд Штурм Грац Бетис Ноттингем Форест
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
