Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 сентября
26 сентября 2025, 14:19
14
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В пятницу, 26 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Кудровка – Эпицентр

Ggbet 2.43 – 3.70 – 2.84

21:30 Бавария – Вердер

Ggbet 1.12 – 12.70 – 24.00

21:45 Страсбург – Марсель

Ggbet 3.63 – 3.77 – 2.11

22:00 Жирона – Эспаньол

Ggbet 2.60 – 3.43 – 2.95

22:15 Бенфика – Жил Висенте

Ggbet 1.32 – 5.15 – 9.95

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
