Заря – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч чемпионата Украины в рамках 7-го тура
27 сентября в 13:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Зарей и Оболонью. Это встреча 7-го тура сезона УПЛ.
По итогам шести туров Заря набрала 7 пунктов и расположилась на 10-й позиции в таблице, а у Оболони 8 очков и 8-е место.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.
Заря – Оболонь. Начало в 13:00
