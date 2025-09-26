Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заря – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Заря
27.09.2025 15:30 - : -
Оболонь
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 10:30 | Обновлено 26 сентября 2025, 11:08
Матч чемпионата Украины в рамках 7-го тура

ФК Заря

27 сентября в 13:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Зарей и Оболонью. Это встреча 7-го тура сезона УПЛ.

По итогам шести туров Заря набрала 7 пунктов и расположилась на 10-й позиции в таблице, а у Оболони 8 очков и 8-е место.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

Заря – Оболонь. Начало в 13:00

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
