Челси выставил за дверь игрока основного состава. Он подвел Мареску
Роберт Санчес предположительно покинет лондонский клуб
Испанский вратарь лондонского «Челси» Роберт Санчес может покинуть свой нынешний клуб, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, главный тренер «синих» Энцо Мареска разочаровался в 27-летнем футболисте после его удаления в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:2).
Отмечается, что коуч принял решение выставить игрока на трансфер, но шанс исправить ситуацию и остаться в клубе у испанца еще будет.
Роберт Санчес в сезоне 2025/26 провел 6 поединков на клубном уровне, пропустив 6 голов и 3 раза сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный футболист обратился к детским тренерам
Ниве выпало играть против Буковины