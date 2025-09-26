Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси выставил за дверь игрока основного состава. Он подвел Мареску
Англия
26 сентября 2025, 18:15 |
517
0

Челси выставил за дверь игрока основного состава. Он подвел Мареску

Роберт Санчес предположительно покинет лондонский клуб

26 сентября 2025, 18:15 |
517
0
Челси выставил за дверь игрока основного состава. Он подвел Мареску
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Санчес

Испанский вратарь лондонского «Челси» Роберт Санчес может покинуть свой нынешний клуб, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, главный тренер «синих» Энцо Мареска разочаровался в 27-летнем футболисте после его удаления в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Отмечается, что коуч принял решение выставить игрока на трансфер, но шанс исправить ситуацию и остаться в клубе у испанца еще будет.

Роберт Санчес в сезоне 2025/26 провел 6 поединков на клубном уровне, пропустив 6 голов и 3 раза сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

По теме:
Тренер Челси подтвердил травму главной звезды команды
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил топового легионера
Клуб АПЛ нацелился на звезду сборной Украины. Готовится предложение
Роберт Санчес Челси Энцо Мареска трансферы трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Блохин разозлился на фанатов: «А Беланова кто помнит?»
Футбол | 26 сентября 2025, 15:29 7
Блохин разозлился на фанатов: «А Беланова кто помнит?»
Блохин разозлился на фанатов: «А Беланова кто помнит?»

Легендарный футболист обратился к детским тренерам

Юрий ВИРТ: «Не скрываю – расстроен жеребьевкой Кубка Украины»
Футбол | 26 сентября 2025, 18:49 1
Юрий ВИРТ: «Не скрываю – расстроен жеребьевкой Кубка Украины»
Юрий ВИРТ: «Не скрываю – расстроен жеребьевкой Кубка Украины»

Ниве выпало играть против Буковины

Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 26.09.2025, 08:01
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Футбол | 26.09.2025, 05:21
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 26.09.2025, 13:18
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 9
Бокс
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 2
Футбол
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем