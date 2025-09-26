Челси выставил за дверь игрока основного состава. Он подвел Мареску

Испанский вратарь лондонского «Челси» Роберт Санчес может покинуть свой нынешний клуб, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, главный тренер «синих» Энцо Мареска разочаровался в 27-летнем футболисте после его удаления в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Отмечается, что коуч принял решение выставить игрока на трансфер, но шанс исправить ситуацию и остаться в клубе у испанца еще будет.

Роберт Санчес в сезоне 2025/26 провел 6 поединков на клубном уровне, пропустив 6 голов и 3 раза сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.