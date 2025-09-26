Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо: «В киевском клубе иногда оскорбляли легионеров»
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 03:31 |
58
0

Экс-игрок Динамо: «В киевском клубе иногда оскорбляли легионеров»

Карлос де Пена рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в чемпионате Украины

26 сентября 2025, 03:31 |
58
0
Экс-игрок Динамо: «В киевском клубе иногда оскорбляли легионеров»
ФК Коритиба. Карлос де Пена

Бывший вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена, который на данный момент защищает цвета бразильской «Куритибы», рассказал о своих проблемах в чемпионате Украины:

«Первым барьером в Украине стал язык. Когда я приехал в эту страну, 90% всех, кого я встречал, говорили по-русски. Сегодня, из-за войны, украинский является основным языком, но тогда все было по-другому.

Коммуникация была очень сложной, хотя я думал, что со своим уровнем английского смогу справиться. Но я ошибался. В «Динамо» мало кто владел другими языками, так что было трудно общаться. Мне предоставили переводчика, но иногда его не было рядом, и нам было сложно найти общий язык.

Через несколько месяцев после моего прибытия, в клубе начала работать преподавательница, которая переводила с русского на английский. Это было не идеально, но поскольку я свободно владел английским, решил продолжить уроки. Чем больше я учил новые слова, тем лучше понимал разговоры одноклубников.

Иногда я сильно злился и даже имел несколько конфликтов, потому что игроки «Динамо» плохо отзывались об иностранцах, оскорбляли. Но этот фактор стал очень полезным, когда пришла пора продлевать контракт и сесть за стол переговоров с президентом клуба, который говорил только на русском», – вспомнил де Пена.

Уругвайский футболист выступал в составе «бело-синих» с апреля 2019 по апрель 2022 года. Карлос покинул Украину на правах свободного агента и с тех пор выступает за различные бразильские команды.

По теме:
Справедливый пенальти? Риццоли объяснил эпизод в матче Динамо – Александрия
Защитник Динамо прокомментировал потенциальное завершение карьеры
Усиление вратарской линии. Динамо подписало юного голкипера Шахтера
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Карлос де Пена чемпионат Бразилии по футболу Коритиба
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Футбол | 25 сентября 2025, 07:38 14
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат

Октябрьский тест подтвердил наличие в крови футболиста запрещенных веществ

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 25 сентября 2025, 19:37 6
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины

Вместо криворожской команды в 1/8 финала сыграет соперник – ФК «Чернигов»

Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Бокс | 25.09.2025, 18:19
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Футбол | 25.09.2025, 08:19
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Футбол | 26.09.2025, 01:41
Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 15
Футбол
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
24.09.2025, 03:05
Бокс
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем