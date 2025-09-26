Экс-игрок Динамо: «В киевском клубе иногда оскорбляли легионеров»

Бывший вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена, который на данный момент защищает цвета бразильской «Куритибы», рассказал о своих проблемах в чемпионате Украины:

«Первым барьером в Украине стал язык. Когда я приехал в эту страну, 90% всех, кого я встречал, говорили по-русски. Сегодня, из-за войны, украинский является основным языком, но тогда все было по-другому.

Коммуникация была очень сложной, хотя я думал, что со своим уровнем английского смогу справиться. Но я ошибался. В «Динамо» мало кто владел другими языками, так что было трудно общаться. Мне предоставили переводчика, но иногда его не было рядом, и нам было сложно найти общий язык.

Через несколько месяцев после моего прибытия, в клубе начала работать преподавательница, которая переводила с русского на английский. Это было не идеально, но поскольку я свободно владел английским, решил продолжить уроки. Чем больше я учил новые слова, тем лучше понимал разговоры одноклубников.

Иногда я сильно злился и даже имел несколько конфликтов, потому что игроки «Динамо» плохо отзывались об иностранцах, оскорбляли. Но этот фактор стал очень полезным, когда пришла пора продлевать контракт и сесть за стол переговоров с президентом клуба, который говорил только на русском», – вспомнил де Пена.

Уругвайский футболист выступал в составе «бело-синих» с апреля 2019 по апрель 2022 года. Карлос покинул Украину на правах свободного агента и с тех пор выступает за различные бразильские команды.