Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Динамо прокомментировал потенциальное завершение карьеры
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 02:05 |
Защитник Динамо прокомментировал потенциальное завершение карьеры

Александр Караваев признался, что планирует играть около четырех или пяти лет

ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» и бывший футболист сборной Украины Александр Караваев поделился мнением о потенциальном завершении карьеры. 33-летний игрок признался, что имеет силы и планы выступать на высоком уровне еще несколько лет:

«У меня есть силы продолжать карьеру. Еще 4-5 лет смогу играть. Я понимаю свой организм и выдерживаю этот темп. Когда буду осознавать, что уже не приношу пользы на футбольном поле, тогда буду заканчивать.

Какие планы после завершения карьеры? Есть много мыслей, однако хочется остаться в футболе. Здесь я провел всю свою жизнь. Футбол дал мне все, теперь что-то хочу дать ему. Лет пять назад, думал, что 100% буду тренером. Потом с каждым годом понимал, что это очень тяжелая работа. Нужно отвечать за игру команды и за каждого футболиста», – подытожил Караваев.

Защитник присоединился к «бело-синей» команде в 2019 году и с тех провел 192 матча во всех турнирах (13 голов, 22 результативные передачи). В нынешнем сезоне Караваев записал на свой счет один забитый мяч и один ассит за восемь поединков.

По теме:
Усиление вратарской линии. Динамо подписало юного голкипера Шахтера
Кудровка – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить матч Карпаты – Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Караваев
Николай Титюк Источник: YouTube
