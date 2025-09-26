Защитник Динамо прокомментировал потенциальное завершение карьеры

Защитник киевского «Динамо» и бывший футболист сборной Украины Александр Караваев поделился мнением о потенциальном завершении карьеры. 33-летний игрок признался, что имеет силы и планы выступать на высоком уровне еще несколько лет:

«У меня есть силы продолжать карьеру. Еще 4-5 лет смогу играть. Я понимаю свой организм и выдерживаю этот темп. Когда буду осознавать, что уже не приношу пользы на футбольном поле, тогда буду заканчивать.

Какие планы после завершения карьеры? Есть много мыслей, однако хочется остаться в футболе. Здесь я провел всю свою жизнь. Футбол дал мне все, теперь что-то хочу дать ему. Лет пять назад, думал, что 100% буду тренером. Потом с каждым годом понимал, что это очень тяжелая работа. Нужно отвечать за игру команды и за каждого футболиста», – подытожил Караваев.

Защитник присоединился к «бело-синей» команде в 2019 году и с тех провел 192 матча во всех турнирах (13 голов, 22 результативные передачи). В нынешнем сезоне Караваев записал на свой счет один забитый мяч и один ассит за восемь поединков.