Карпатам разрешили увеличить квоту болельщиков на игру против Динамо

27 сентября в 18.00 по киевскому времени состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и киевским «Динамо».

Встреча состоится на стадионе «Украина» во Львове.

В сообщении клуба отмечается, что "Карпаты" получили разрешение на увеличение квоты для болельщиков на этот матч.

Однако в команде не сообщили, на сколько мест увеличена квота, а лишь отметили, что это позволит сделать больше приглашений для ветеранов войны и увеличить часть продажи билетов.

«Карпаты» и «Динамо» встречались в Премьер-лиге Украины 54 раза: 6 раз побеждали «Карпаты», 36 – «Динамо», еще 12 матчей завершались вничью.

Также команды провели 16 матчей в Высшей лиге (до реформы УПЛ): 1 победа «Карпат», 7 – в «Динамо» и 8 ничьих. Кроме того, состоялось 7 встреч в Кубке Украины, где все матчи завершались победами киевского клуба.