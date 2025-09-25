Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карпатам разрешили увеличить квоту болельщиков на игру против Динамо
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 19:41 | Обновлено 25 сентября 2025, 19:45
Карпатам разрешили увеличить квоту болельщиков на игру против Динамо

Матч состоится 27 сентября в 18:00 по киевскому времени

Карпатам разрешили увеличить квоту болельщиков на игру против Динамо
ФК Карпаты

27 сентября в 18.00 по киевскому времени состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и киевским «Динамо».

Встреча состоится на стадионе «Украина» во Львове.

В сообщении клуба отмечается, что "Карпаты" получили разрешение на увеличение квоты для болельщиков на этот матч.

Однако в команде не сообщили, на сколько мест увеличена квота, а лишь отметили, что это позволит сделать больше приглашений для ветеранов войны и увеличить часть продажи билетов.

«Карпаты» и «Динамо» встречались в Премьер-лиге Украины 54 раза: 6 раз побеждали «Карпаты», 36 – «Динамо», еще 12 матчей завершались вничью.

Также команды провели 16 матчей в Высшей лиге (до реформы УПЛ): 1 победа «Карпат», 7 – в «Динамо» и 8 ничьих. Кроме того, состоялось 7 встреч в Кубке Украины, где все матчи завершались победами киевского клуба.

Динамо Киев Карпаты Львов Карпаты - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига болельщики
Александр Сильченко Источник: ФК Карпаты Львов
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
🟩⬜Круто! Болельщики как известно 12-й игрок - чем больше, тем сильней будут гнать львов к победе над ДК! 😊
