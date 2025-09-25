Дания вышла на первое место в сезонном рейтинге УЕФА, имея в своем активе 6.125 баллов.

Это стало возможным после победы «Мидтьюлланда» над «Штурмом» (2:0) в первом туре Лиги Европы.

На второе место в рейтинге опустился Кипр, имеющий в своем активе 5.750 баллов.

Топ-10 стран в сезонном рейтинге УЕФА

1. Дания – 6.125 (2/4)

2. Кипр – 5.750 (3/4)

3. Португалия – 5.600 (4/5)

4. Англия – 5.166 (9/9)

5. Бельгия – 4.900 (3/5)

6. Польша – 4.875 (4/4)

7. Германия – 4.714 (7/7)

8. Испания – 4.625 (8/8)

9. Италия – 4.428 (7/7)

10. Азербайджан – 4.375 (1/4)

Напомним, Украина имеет в своем активе 2.750 баллов в сезоне 2025/26, однако на этой неделе ни один украинский клуб не играет в еврокубках.