Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дания вышла на первое место в сезонном рейтинге УЕФА
Лига Европы
25 сентября 2025, 16:09 |
343
0

Дания вышла на первое место в сезонном рейтинге УЕФА

Этому способствовала победа «Мидтьюлланда» над «Штурмом» в Лиге Европы

25 сентября 2025, 16:09 |
343
0
Дания вышла на первое место в сезонном рейтинге УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Дания вышла на первое место в сезонном рейтинге УЕФА, имея в своем активе 6.125 баллов.

Это стало возможным после победы «Мидтьюлланда» над «Штурмом» (2:0) в первом туре Лиги Европы.

На второе место в рейтинге опустился Кипр, имеющий в своем активе 5.750 баллов.

Топ-10 стран в сезонном рейтинге УЕФА

  • 1. Дания – 6.125 (2/4)
  • 2. Кипр – 5.750 (3/4)
  • 3. Португалия – 5.600 (4/5)
  • 4. Англия – 5.166 (9/9)
  • 5. Бельгия – 4.900 (3/5)
  • 6. Польша – 4.875 (4/4)
  • 7. Германия – 4.714 (7/7)
  • 8. Испания – 4.625 (8/8)
  • 9. Италия – 4.428 (7/7)
  • 10. Азербайджан – 4.375 (1/4)

Напомним, Украина имеет в своем активе 2.750 баллов в сезоне 2025/26, однако на этой неделе ни один украинский клуб не играет в еврокубках.

По теме:
ВИДЕО. Новый тренер Зинченко похвалил УЕФА: «Алекс – большое усиление»
Почти рекордсмены. Рома забила 150-й гол в Лиге Европы
Безвыигрышная серия Ниццы в еврокубках уже составляет 13 матчей
Мидтьюлланд Лига Европы Штурм Грац статистика рейтинг УЕФА
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
Футбол | 25 сентября 2025, 06:23 1
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего

Наставник Ромы провел пресс-конференцию после победы над Ниццей в матче Лиги Европы

Трансфера не будет. Динамо не сможет продать Бленуце из-за правил ФИФА
Футбол | 25 сентября 2025, 13:24 6
Трансфера не будет. Динамо не сможет продать Бленуце из-за правил ФИФА
Трансфера не будет. Динамо не сможет продать Бленуце из-за правил ФИФА

В организации запрещены промежуточные переходы

Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Футбол | 25.09.2025, 01:58
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Футбол | 25.09.2025, 02:25
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Футбол | 25.09.2025, 15:24
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 5
Бокс
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
23.09.2025, 22:16 1
Футбол
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 14
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 12
Футбол
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
24.09.2025, 12:06 19
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем