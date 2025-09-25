Лига Европы25 сентября 2025, 16:09 |
343
0
Дания вышла на первое место в сезонном рейтинге УЕФА
Этому способствовала победа «Мидтьюлланда» над «Штурмом» в Лиге Европы
25 сентября 2025, 16:09 |
343
0
Дания вышла на первое место в сезонном рейтинге УЕФА, имея в своем активе 6.125 баллов.
Это стало возможным после победы «Мидтьюлланда» над «Штурмом» (2:0) в первом туре Лиги Европы.
На второе место в рейтинге опустился Кипр, имеющий в своем активе 5.750 баллов.
Топ-10 стран в сезонном рейтинге УЕФА
- 1. Дания – 6.125 (2/4)
- 2. Кипр – 5.750 (3/4)
- 3. Португалия – 5.600 (4/5)
- 4. Англия – 5.166 (9/9)
- 5. Бельгия – 4.900 (3/5)
- 6. Польша – 4.875 (4/4)
- 7. Германия – 4.714 (7/7)
- 8. Испания – 4.625 (8/8)
- 9. Италия – 4.428 (7/7)
- 10. Азербайджан – 4.375 (1/4)
Напомним, Украина имеет в своем активе 2.750 баллов в сезоне 2025/26, однако на этой неделе ни один украинский клуб не играет в еврокубках.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 сентября 2025, 06:23 1
Наставник Ромы провел пресс-конференцию после победы над Ниццей в матче Лиги Европы
Футбол | 25 сентября 2025, 13:24 6
В организации запрещены промежуточные переходы
Футбол | 25.09.2025, 01:58
Футбол | 25.09.2025, 02:25
Футбол | 25.09.2025, 15:24
Комментарии 0
Популярные новости
24.09.2025, 00:21
25.09.2025, 07:08 5
23.09.2025, 22:16 1
24.09.2025, 14:10 14
24.09.2025, 01:16
25.09.2025, 08:19 12
24.09.2025, 12:06 19
24.09.2025, 05:17