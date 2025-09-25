Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 сентября
25 сентября 2025, 15:18
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 25 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Астон Вилла – Болонья

Ggbet 1.83 – 3.66 – 4.52

22:00 РБ Зальцбург – Порту

Ggbet 3.97 – 3.76 – 1.91

22:00 Янг Бойз – Панатинаикос

Ggbet 2.24 – 3.65 – 3.11

22:30 Овьедо – Барселона

Ggbet 12.20 – 6.70 – 1.28

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
