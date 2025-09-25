Легионеры не понимают Ротаня. Интересные подробности из раздевалки Полесья

Житомирское Полесье довольно слабо начало сезон под руководством нового тренерского штаба под руководством Руслана Ротаня. К невнятному старту в УПЛ добавился неожиданный вылет «волков» из Кубка Украины.

После матча против львовского Руха (0:3) легионер житомирской команды Томер Йосефи признался, что не понимает Руслана Ротаня без переводчика, а тот не всегда находится вместе с командой.

– Вы только что вышли из раздевалки. Каков был экспресс-анализ поединка от тренеров?

– Я не знаю, потому что рядом не было переводчика. Но мы обязательно разберем внимательно эту игру, – неожиданно заявил Йосефи.

Во времена тренерства Имада Ашура Полесье в большинстве своем делало ставку на легионеров, но с приходом тренерского штаба Руслана Ротаня в основе «волков» нередко можно увидеть 11 украинских исполнителей на футбольном поле, что свидетельствует о возможном изменении вектора.

В нынешнем сезоне «волки» занимают седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после шести сыгранных матчей.