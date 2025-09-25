Легионеры не понимают Ротаня. Интересные подробности из раздевалки Полесья
Томер Йосефи удивил заявлением после матча против «Руха»
Житомирское Полесье довольно слабо начало сезон под руководством нового тренерского штаба под руководством Руслана Ротаня. К невнятному старту в УПЛ добавился неожиданный вылет «волков» из Кубка Украины.
После матча против львовского Руха (0:3) легионер житомирской команды Томер Йосефи признался, что не понимает Руслана Ротаня без переводчика, а тот не всегда находится вместе с командой.
– Вы только что вышли из раздевалки. Каков был экспресс-анализ поединка от тренеров?
– Я не знаю, потому что рядом не было переводчика. Но мы обязательно разберем внимательно эту игру, – неожиданно заявил Йосефи.
Во времена тренерства Имада Ашура Полесье в большинстве своем делало ставку на легионеров, но с приходом тренерского штаба Руслана Ротаня в основе «волков» нередко можно увидеть 11 украинских исполнителей на футбольном поле, что свидетельствует о возможном изменении вектора.
В нынешнем сезоне «волки» занимают седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после шести сыгранных матчей.
