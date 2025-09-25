Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионеры не понимают Ротаня. Интересные подробности из раздевалки Полесья
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 14:38 |
1108
0

Легионеры не понимают Ротаня. Интересные подробности из раздевалки Полесья

Томер Йосефи удивил заявлением после матча против «Руха»

25 сентября 2025, 14:38 |
1108
0
Легионеры не понимают Ротаня. Интересные подробности из раздевалки Полесья
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Житомирское Полесье довольно слабо начало сезон под руководством нового тренерского штаба под руководством Руслана Ротаня. К невнятному старту в УПЛ добавился неожиданный вылет «волков» из Кубка Украины.

После матча против львовского Руха (0:3) легионер житомирской команды Томер Йосефи признался, что не понимает Руслана Ротаня без переводчика, а тот не всегда находится вместе с командой.

– Вы только что вышли из раздевалки. Каков был экспресс-анализ поединка от тренеров?

– Я не знаю, потому что рядом не было переводчика. Но мы обязательно разберем внимательно эту игру, – неожиданно заявил Йосефи.

Во времена тренерства Имада Ашура Полесье в большинстве своем делало ставку на легионеров, но с приходом тренерского штаба Руслана Ротаня в основе «волков» нередко можно увидеть 11 украинских исполнителей на футбольном поле, что свидетельствует о возможном изменении вектора.

В нынешнем сезоне «волки» занимают седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после шести сыгранных матчей.

По теме:
Новичок первой команды Динамо: «Цель – стать основным игроком киевлян»
Стало известно, сыграет ли лидер Руха с Шахтером
Стало известно, насколько выбыл из строя капитан Вереса
Томер Йосефи Руслан Ротань Украинская Премьер-лига Кубок Украины по футболу Полесье Житомир Рух Львов Рух - Полесье чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Футбол | 25 сентября 2025, 02:25 1
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025

Доннарумма получил трофей, а его пассия – сердца публики

Три хет-трика Игоря Беланова
Футбол | 25 сентября 2025, 14:13 0
Три хет-трика Игоря Беланова
Три хет-трика Игоря Беланова

Вспоминаем самые результативные матчи легендарного обладателя Золотого мяча

Казнить нельзя помиловать. Динамо знает, что будет делать с Бленуце
Футбол | 25.09.2025, 11:35
Казнить нельзя помиловать. Динамо знает, что будет делать с Бленуце
Казнить нельзя помиловать. Динамо знает, что будет делать с Бленуце
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Футбол | 24.09.2025, 19:45
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Футбол | 24.09.2025, 21:30
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 28
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
23.09.2025, 15:38 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем